La Asociación de Periodistas de EAU logra un puesto en el Comité Ejecutivo de la Federación de Periodistas de Asia-Pacífico

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — La UAE Journalist Association (UAEJA) obtuvo un asiento en el Comité Ejecutivo de la Federation of Asia Pacific Journalists (FAPaJ).

En las elecciones al Comité Ejecutivo resultaron elegidos Reem Al Braiki (Emiratos Árabes Unidos), Rasha Al Ibrahim (Reino de Baréin), Ahed Fraouneh (Estado de Palestina) y Salem bin Hamad Al Jahwari (Sultanato de Omán).

La Asamblea General de la Federación designó a la periodista indonesia Nani Afrida como presidenta del organismo y renovó su confianza en Salem bin Hamad Al Jahwari, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Omán, al reelegirlo como vicepresidente para un segundo mandato.

Reem Al Braiki afirmó que este logro es fruto de la participación activa de la UAEJA en foros regionales e internacionales durante los últimos años y de su apoyo constante al periodismo y a las causas de los periodistas en todo el mundo.

La FAPaJ es un grupo regional adscrito a la Federación Internacional de Periodistas y reúne a representantes de distintas zonas del continente —Asia Occidental, Oriental, Meridional y Central, además de la región del Pacífico—.