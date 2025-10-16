EDGE y e& impulsan en Abu Dabi la primera solución de gestión de tráfico no tripulado de la región

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — EDGE, uno de los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa, ha firmado un contrato con e&, grupo tecnológico global, para implementar y operar en Abu Dabi la primera solución de Unmanned Traffic Management (UTM) de la región.

La iniciativa permitirá vigilancia en tiempo real, resolución de conflictos y coordinación del tráfico entre múltiples operadores de drones, con el fin de garantizar cielos más seguros y un uso más eficiente de los sistemas no tripulados en tareas como respuesta a emergencias, monitorización ambiental, logística y servicios de ciudad inteligente.

El despliegue del UTM supone un avance no solo en la gestión del espacio aéreo, sino también en la forma en que EAU aprovecha la tecnología para generar beneficios tangibles para la sociedad.

Totalmente alineado con la visión nacional de Industria 4.0, el programa acelera la adopción de sistemas inteligentes y autónomos, refuerza las capacidades soberanas y respalda de forma directa los objetivos del Smart and Autonomous Systems Council (SASC) de Abu Dabi al facilitar la integración segura de tecnologías de nueva generación en la vida cotidiana.