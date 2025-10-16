MGX, Artificial Intelligence Infrastructure Partnership y Global Infrastructure Partners (BlackRock) adquirirán Aligned Data Centers

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — MGX, la Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) y Global Infrastructure Partners (GIP), de BlackRock (conjuntamente, el consorcio), anunciaron que adquirirán el 100 % del capital de Aligned Data Centers a fondos de infraestructuras gestionados por Macquarie Asset Management y sus coinversores. La operación, destinada a impulsar la expansión de la infraestructura de nube y de IA de nueva generación, valora a Aligned en unos 40.000 millones de dólares.

La AIP fue fundada por BlackRock, GIP, MGX, Microsoft y NVIDIA para ampliar la capacidad de la infraestructura de IA y contribuir a moldear el futuro del crecimiento económico impulsado por esta tecnología. Entre sus inversores ancla figuran la Autoridad de Inversiones de Kuwait y Temasek.

En menos de una década, Aligned se ha convertido en una de las compañías de centros de datos más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. Diseña, construye y opera campus y data centers de vanguardia para los principales hiperescalares, neocloud y empresas innovadoras. Su cartera incluye 50 campus y más de 5 gigavatios de capacidad operativa y planificada —incluidos activos en desarrollo—, principalmente en polos digitales de EE. UU. y América Latina, entre ellos Virginia del Norte, Chicago, Dallas, Ohio, Phoenix, Salt Lake City, São Paulo (Brasil), Querétaro (México) y Santiago (Chile).

La rápida expansión de Aligned ha sido posible gracias a su ejecución y capacidad operativa, bajo un equipo directivo experimentado. La empresa satisface de forma consistente los requisitos complejos de los hiperescalares, colaborando estrechamente con sus clientes para mantenerse ágil e innovar según sus necesidades. Sus soluciones Gigascale, Build-to-Scale y Multi-Tenant Enterprise incorporan sistemas de refrigeración por aire, líquido e híbridos, con patentes y patentes en trámite, que aportan máxima adaptabilidad y soportan cargas de IA de alta densidad, incluso en regiones con limitaciones energéticas.

Además, su cadena de suministro robusta, alianzas estratégicas, adquisición selectiva de suelos y habilitación energética le proporcionan eficiencia y fiabilidad líderes. Aligned también cuenta con múltiples fuentes de capital, lo que le otorga flexibilidad financiera para su crecimiento. La compañía mantendrá su sede en Dallas (Texas) y seguirá dirigida por su consejero delegado, Andrew Schaap, junto con el equipo actual.

El consorcio aporta amplia experiencia en IA e infraestructura digital: el grupo de socios estratégicos de AIP y su capacidad para movilizar capital a escala; el foco inversor global de MGX en IA y tecnologías avanzadas; y el sólido historial de GIP como inversor en infraestructuras con experiencia en la propiedad y operación de activos complejos. La inversión dotará a Aligned del capital y apoyo estratégico necesarios para acelerar su crecimiento y atender la creciente demanda de infraestructura digital escalable y sostenible. Con el respaldo del consorcio, Aligned ampliará su huella, impulsará la innovación y seguirá ofreciendo centros de datos de nueva generación.

La transacción es la primera inversión de AIP y un paso importante hacia su objetivo inicial de movilizar y desplegar 30.000 millones de dólares en capital propio, con potencial de llegar a 100.000 millones incluyendo deuda. Con sus sólidas relaciones con clientes, presencia en nodos digitales estratégicos y equipo gestor probado, Aligned está bien posicionada para anclar la visión de AIP sobre el futuro de la infraestructura de IA.

El cierre de la operación está previsto para la primera mitad de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y a las condiciones habituales.

Declaraciones:

Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock y presidente de AIP: «AIP está en posición de responder a la creciente demanda de la infraestructura que requiere la IA a medida que transforma la economía mundial. Esta alianza reúne a empresas líderes y moviliza capital privado para acelerar la innovación en IA y promover el crecimiento y la productividad globales. Con esta inversión en Aligned Data Centers, avanzamos en el objetivo de ofrecer la infraestructura necesaria para alimentar el futuro de la IA, al tiempo que brindamos a nuestros clientes oportunidades atractivas de participar en ese crecimiento».

Ahmed Yahia Al Idrissi, director general y consejero delegado de MGX y vicepresidente de AIP: «Entramos en una nueva era en la que la IA va a reconfigurar nuestras economías y habilitar un crecimiento acelerado. La infraestructura informática a escala será la base de ese progreso. Nuestra inversión en Aligned Data Centers dirigirá capital escalable hacia un operador diseñado para la eficiencia y el crecimiento, con la misión de suministrar la infraestructura necesaria para la adopción global de la IA».

Bayo Ogunlesi, presidente y consejero delegado de GIP (BlackRock): «La IA está transformando todos los sectores de la economía mundial. Combinando la plataforma escalable y adaptable de Aligned con el capital y las capacidades de AIP, construiremos la infraestructura que permita innovar a gran escala, creando comunidades resilientes y sostenibles y desbloqueando un crecimiento transformador en todo el mundo».

Andrew Schaap, consejero delegado de Aligned Data Centers: «La alianza con el consorcio acelerará nuestra misión de proporcionar la infraestructura que impulsa la economía digital del futuro. Con el alcance global, los recursos y la profunda experiencia de AIP, MGX y GIP en IA, energía y finanzas, estamos preparados para escalar con mayor rapidez, innovar más y redefinir lo posible en infraestructura de centros de datos sostenible».