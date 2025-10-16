Emirates y el AC Milan prolongan su histórica alianza

DUBÁI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — Emirates y el AC Milan anunciaron la renovación de su asociación, una de las más largas y exitosas del fútbol. Con el nuevo acuerdo, la aerolínea seguirá como Patrocinador Principal, Aerolínea Oficial y Patrocinador de la camiseta del primer equipo masculino del prestigioso club italiano.

Como parte de la renovación, el emblema «fly better» de Emirates continuará en el frontal de la camiseta del primer equipo en todas las competiciones —Serie A, Coppa Italia, torneos UEFA, FIFA y amistosos internacionales—.

El logotipo de Emirates se extenderá también a las equipaciones de la Academia del AC Milan, con el objetivo de impulsar la excelencia deportiva y promover a la próxima generación de talentos, desde la base hasta el escenario global.