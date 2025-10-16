Isaac del Toro logra la 95.ª victoria del UAE Team Emirates-XRG en la temporada

ROMA, 16 de octubre de 2025 (WAM) — Isaac del Toro puso broche de oro a su temporada al ganar el Giro del Veneto este miércoles por la tarde. La clásica italiana de un día supone su 16.º triunfo del año y la 95.ª victoria del UAE Team Emirates-XRG en 2025.

Por detrás del mexicano, su compañero Pavel Sivakov lanzó un ataque final para asegurarse la segunda plaza en meta, firmando así doblete del conjunto emiratí en otra jornada para el recuerdo en Italia.

El éxito llega pocos días después de que Tadej Pogačar se impusiera en Il Lombardia el sábado y de que Adam Yates respaldara la racha con la victoria en la primera edición del Valdengo–Oropa el domingo.

Del Toro completó los 161,2 km en 3:24:29, mientras que Sivakov fue segundo, a 22 segundos.