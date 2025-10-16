UBS abre una oficina de asesoramiento en Abu Dabi

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — El banco UBS ha inaugurado una oficina de asesoramiento en el ADGM de Abu Dabi, su segunda sede en los Emiratos Árabes Unidos.

UBS señaló que la nueva oficina responde a su visión estratégica de ampliar su presencia en uno de los centros financieros y de gestión patrimonial más dinámicos y de mayor crecimiento del mundo.

Abu Dabi se consolida como polo de riqueza invertible en la región y destino preferente para grandes patrimonios, corporaciones, fondos soberanos y oficinas familiares que buscan soluciones financieras sofisticadas y servicios de asesoramiento de confianza dentro de un ecosistema en expansión.

«Con una presencia reforzada en el país, estamos en una posición óptima para impulsar el crecimiento y ofrecer a los clientes de Abu Dabi y de toda la región todo el valor de nuestro modelo One Bank», afirmó Beatriz Martin, presidenta de UBS EMEA.

Por su parte, Christl Novakovic, responsable de UBS Global Wealth Management EMEA, declaró: «Oriente Medio es una región de crecimiento y oportunidades extraordinarias. La apertura de nuestra oficina de asesoramiento en ADGM es testimonio de nuestra firme convicción en el potencial de la región y de nuestro compromiso con los clientes».

Arvind Ramamurthy, responsable de Desarrollo de Mercado en ADGM, subrayó que la presencia de UBS refuerza el estatus de ADGM como centro líder para la gestión patrimonial global y las oficinas familiares.