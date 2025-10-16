El Museo Nacional Zayed abrirá el 3 de diciembre en el Distrito Cultural de Saadiyat

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — El Museo Nacional Zayed, museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos situado en el corazón del Distrito Cultural de Saadiyat, abrirá sus puertas al público el 3 de diciembre de 2025.

El museo propondrá un recorrido inmersivo por la historia de EAU, desde la antigüedad hasta la actualidad, combinando piezas arqueológicas y objetos históricos con experiencias audiovisuales y sensoriales, además de instalaciones contemporáneas. La institución rinde homenaje al Padre Fundador, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y a su compromiso con el patrimonio cultural, la educación, la identidad y el sentido de pertenencia.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo – Abu Dabi, señaló: «Como museo nacional de EAU, en el corazón del Distrito Cultural de Saadiyat, el Museo Nacional Zayed cuenta la historia de nuestra tierra, nuestra gente y nuestro patrimonio de una forma viva, evolutiva y abierta a todos. Refleja la visión y los valores del jeque Zayed, cuya fe en la cultura, la educación y el conocimiento sigue guiándonos. Historia e innovación se encuentran en el museo para crear un espacio donde dialogar, aprender e intercambiar, y donde los visitantes de todas las generaciones puedan conectar con el camino de nuestra nación, desde sus raíces antiguas hasta sus aspiraciones de futuro. Con esta apertura, reafirmamos nuestro compromiso con la cultura como fuente de conocimiento, vínculo e inspiración para las generaciones venideras. La inauguración del Museo Nacional Zayed es un hito en la trayectoria cultural de Abu Dabi».

Diseñado por el Premio Pritzker Lord Norman Foster (Foster + Partners), el recorrido guía al visitante desde las primeras huellas de poblamiento humano, mostrando cómo florecieron las civilizaciones, las conexiones forjadas por las rutas comerciales y los rasgos distintivos de la cultura y el patrimonio emiratíes. El legado y los valores del jeque Zayed están presentes en toda la narrativa.

La visita comienza en Al Masar Garden, una galería al aire libre que introduce a los visitantes en los paisajes que dieron forma a la vida en EAU. Con 600 metros de longitud desde la costa de Saadiyat —entre Louvre Abu Dhabi y el futuro Natural History Museum Abu Dhabi— hasta la entrada del museo, Al Masar Garden reúne plantas y árboles autóctonos que representan desierto, oasis y entornos urbanos, un sistema de riego falaj en funcionamiento, esculturas, instalaciones multisensoriales y una línea de tiempo sobre la vida del jeque Zayed y la historia del país.

La colección del museo supera las 3.000 piezas, de las que 1.500 estarán expuestas, cada una seleccionada por la historia que cuenta sobre esta tierra.

El recorrido por las galerías permanentes se abre con Our Beginning, centrada en la vida y el liderazgo del jeque Zayed. Su historia se narra con grabaciones de su voz, fotografías y filmaciones de archivo, objetos personales, cartas, donaciones e instalaciones. El público se adentrará en los años fundacionales de EAU y en las influencias históricas y culturales que modelaron al Padre Fundador: desde su infancia en la región de Al Ain hasta su papel en la unificación de los Emiratos.

Con dioramas artísticos, especímenes naturales e instalaciones multimedia, la galería Through Our Nature sumerge al visitante en la diversidad de paisajes del país y en el impacto histórico de la geografía sobre la vida en montañas, desierto, oasis y mar.

La narración se amplía en To Our Ancestors, mostrando hallazgos de excavaciones que acreditan 300.000 años de presencia humana en el territorio: desde una de las perlas más antiguas del mundo hasta una recreación del Gran Túmulo de Hili, con una ventana a las comunidades hasta la Edad del Bronce.

En Through Our Connections, que abarca desde la Edad del Hierro (hace 3.000 años) hasta el siglo XII, se ilustran los horizontes crecientes de los antiguos emiratos y cómo nuevas tecnologías, materiales, saberes y creencias forjaron una identidad compartida, con el desarrollo de la lengua árabe y el amanecer del islam.

La galería By Our Coasts despliega el patrimonio marítimo de EAU y su historia de los últimos cinco siglos: desde el navegante Ibn Mājid hasta los buscadores de perlas del siglo pasado y el papel del país en el intercambio comercial y cultural.

El itinerario concluye en To Our Roots, que profundiza en la identidad emiratí a través de las formas de vida tradicionales, costumbres y prácticas socioeconómicas de las zonas interiores.

Para celebrar la apertura se ha programado una agenda variada de actuaciones, talleres, visitas y actividades, además de opciones de restauración, entre ellas el restaurante emiratí Erth, Al Ghaf Cafe y los Garden Cafes.

El Museo Nacional Zayed se alzará junto a instituciones de prestigio internacional como Louvre Abu Dhabi y teamLab Phenomena Abu Dhabi, y junto a los futuros Natural History Museum Abu Dhabi y Guggenheim Abu Dhabi. Integrado en el Distrito Cultural de Saadiyat, creará espacios de diálogo, intercambio y descubrimiento, y consolidará el papel de Abu Dabi como plataforma global donde ideas, creatividad, patrimonio e innovación convergen.