Al Zeyoudi analiza la dinámica del comercio mundial en Dubái

DUBÁI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, participó en las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad 2025 (14–16 de octubre) en un panel titulado «Domar el comercio», centrado en los desafíos derivados de las tensiones comerciales entre grandes potencias.

El ministro describió un paisaje comercial en transformación: aunque se esperaba que los aranceles afectaran a países concretos, las reacciones generalizadas y los distintos grados de aceptación han agravado el problema. «No es probable una reducción de aranceles a corto plazo», advirtió, señalando que se trata de «la nueva realidad».

«El flujo del comercio es como un arroyo: encuentra su camino», afirmó Al Zeyoudi, al explicar que los aranceles globales y la incertidumbre normativa están empujando a los países a forjar nuevas alianzas y diversificar cadenas de suministro. «Las naciones deben adaptarse con rapidez», recalcó: mantener vínculos tradicionales, impulsar partenariados regionales y preservar la estabilidad económica.

Al Zeyoudi subrayó además la interconexión entre datos, cadenas de suministro y ciberseguridad, y pronosticó que la inteligencia artificial será clave para ganar eficiencia y motorizar la próxima ola de tecnología aplicada al comercio.

En el panel participó también Sarah Thorn, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Globales de Walmart, quien destacó el crecimiento del marketplace de la compañía y los esfuerzos por empoderar a las pequeñas empresas. Recalcó la importancia de asegurar fuentes de aprovisionamiento diversas y expresó su preocupación por las industrias de menor tamaño.

Intervinieron igualmente Josephine Wolff, directora del Hitachi Centre for Technology and International Affairs en The Fletcher School (Tufts University); Simon Evenett, profesor de Geopolítica y Estrategia en el IMD (Suiza); y Lauren Chung, consejera delegada de Estrategia y Comunicación para Asia-Pacífico en Taneo Holdings (Hong Kong).

El diálogo examinó cómo los CEOs navegan la incertidumbre geopolítica reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro, promoviendo la colaboración regional e impulsando la innovación. Las empresas adoptan cada vez más modelos «local para local», fabricación flexible y nuevas alianzas comerciales y de I+D más allá de los sistemas multilaterales tradicionales, especialmente en Asia, China y EAU. Las discusiones abordaron también la integración del riesgo geopolítico y la disponibilidad de productos en los marcos corporativos de gestión de riesgos.

Organizadas por el Gobierno de EAU en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), las Reuniones Anuales de 2025 reunieron a más de 700 expertos de 93 países en 37 consejos para impulsar un crecimiento sostenible, mejorar el bienestar de las comunidades y crear oportunidades para las próximas generaciones.