G42 acelera la construcción de Stargate UAE, clúster de infraestructura de IA

DUBÁI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — G42 anunció avances significativos en la construcción de Stargate UAE, un clúster de infraestructura de IA de 1 GW desarrollado por Khazna Data Centers, empresa de G42, dentro del Campus de IA EAU–EE. UU. de 5 GW en Abu Dabi.

Presentado en mayo junto a socios globales —OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco y SoftBank—, Stargate UAE ha pasado rápidamente del diseño a la obra bajo el liderazgo de Khazna, en un paso decisivo para la expansión de la infraestructura de IA en EAU.

En estrecha colaboración con sus socios, el equipo construye los primeros 200 MW de los 1 GW previstos con un calendario acelerado. Un portavoz de G42 confirmó que los trabajos avanzan con firmeza hacia la entrega prevista en 2026.

Khazna ha adoptado un enfoque “design-to-build” para garantizar una transición fluida del concepto a la ejecución. El diseño y la ingeniería progresan según lo planificado, con los trabajos civiles, estructurales y arquitectónicos ya muy adelantados. Los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería están en fase final, y los componentes modulares clave han entrado en producción.

El proyecto ha completado la adquisición de equipos de largo plazo y ya ha recibido las primeras entregas de sistemas mecánicos en obra, lo que subraya la fortaleza y fiabilidad de su cadena de suministro.

Concebida para apoyar la estrategia nacional de EAU de ampliar la infraestructura de IA a escala país, la instalación será una piedra angular del ecosistema de IA del país, habilitando la visión de G42 de una “Intelligence Grid” y, en última instancia, de una sociedad nativa de IA.