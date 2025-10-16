El presidente de EAU recibe una carta del príncipe heredero saudí para participar en la Expo 2030 Riad

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, ha recibido una carta del príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, invitando a EAU a participar en la Expo 2030 Riad, prevista del 1 de octubre de 2030 al 31 de marzo de 2031 bajo el lema «La era del cambio: juntos por un mañana con visión de futuro».

La misiva fue entregada a Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, durante una reunión con Sultan bin Abdullah Al Anqari, embajador del Reino de Arabia Saudí en EAU, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Abu Dabi.

En el encuentro, ambas partes subrayaron el carácter fraternal de las relaciones bilaterales y abordaron vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos, en beneficio de los intereses compartidos y de ambos pueblos.