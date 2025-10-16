La Federación de Fútbol de EAU gana el premio AFC de oro al desarrollo del fútbol base

RIAD, 16 de octubre de 2025 (WAM) — La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reconoció a las federaciones nacionales líderes en desarrollo del fútbol base durante la gala AFC Awards Riyadh 2025, celebrada en el Centro Cultural Rey Fahd de Riad con el patrocinio de NEOM, en reconocimiento a su labor para promover el deporte más popular del continente.

La Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) recibió el AFC President Recognition Awards for Grassroots Football – Gold Category. La Asociación de Fútbol de Malasia se alzó con la categoría de plata y la Federación de Fútbol de Bangladés con la de bronce.

Según un comunicado de la AFC difundido esta tarde, la UAEFA ha logrado avances destacados en la ampliación de la base del fútbol formativo mediante torneos comunitarios e iniciativas como las ligas abiertas de Dubái y Abu Dabi, y los festivales por edades para jugadores sub-7, sub-8 y sub-9 en varios emiratos.

Estas actividades beneficiaron a unos 28.595 jugadores de 83 nacionalidades en 65 sedes, con el apoyo de socios locales como la UAE Pro League, el Consejo de Deportes de Dubái y el Consejo de Deportes de Abu Dabi.

La federación implementó además iniciativas de responsabilidad social para garantizar un entorno seguro e inclusivo para los jóvenes, junto con un mayor esfuerzo inversor en la infraestructura dedicada al fútbol base.