Líderes de EAU expresan sus condolencias al presidente de Kenia por la muerte del ex primer ministro

ABU DABI, 17 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, envió un mensaje de condolencias al presidente de Kenia, William Samoei Ruto, por el fallecimiento del ex primer ministro Raila Odinga.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Oficina Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente Ruto.