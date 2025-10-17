Líderes de EAU felicitan a Patrick Herminie por su victoria en las presidenciales de Seychelles

ABU DABI, 17 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, envió un mensaje de felicitación al doctor Patrick Herminie por su victoria en las elecciones presidenciales de la República de Seychelles.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Oficina Presidencial, remitieron mensajes similares a Herminie con motivo de su elección.