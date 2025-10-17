El gobernante de RAK ordena dos años de exención de tasas de licencias comerciales para negocios afectados por obras de infraestructuras

RAS AL JAIMA, 17 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Jaima, ha dispuesto una exención de dos años en las tasas de licencias comerciales para las empresas afectadas por las obras de infraestructuras en las zonas de Al Riffa y Al Jazeera Al Hamra.

La iniciativa refleja el compromiso del jeque Saud con el apoyo a los propietarios y a las empresas, garantizando la continuidad de sus operaciones. Asimismo, pone de relieve los esfuerzos del Gobierno por mitigar el impacto de los proyectos de desarrollo, fortalecer el sector privado y promover un entorno económico sostenible y competitivo que refuerce la posición de Ras Al Jaima como centro regional de negocios.

El Departamento de Desarrollo Económico de Ras Al Jaima subrayó que la decisión encarna la visión del liderazgo para empoderar a las empresas locales, reforzar la confianza en la economía y estimular el crecimiento en todo el emirato.