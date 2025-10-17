EAU y Alemania exploran vías para ampliar la cooperación y reforzar sus relaciones en múltiples sectores

BERLÍN, 17 de octubre de 2025 (WAM) — Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial a Alemania, realizó una visita oficial de trabajo a la República Federal de Alemania.

Durante la gira, mantuvo reuniones bilaterales con altos cargos del Gobierno alemán, entre ellos Friedrich Merz, canciller; Katharina Reiche, ministra federal de Economía y Energía; Patrick Schnieder, ministro federal de Transporte; y Levin Holle, director general de Política Económica, Financiera y Climática en la Cancillería Federal y sherpa del canciller ante las cumbres del G7 y el G20. En los encuentros estuvieron presentes Lana Nusseibeh, ministra de Estado, y Ahmed Al Attar, embajador de EAU en Alemania.

La visita se enmarca en las sólidas relaciones entre ambos países amigos, que siguen creciendo en ámbitos clave como economía, energía, industria y tecnología avanzada, y subraya el compromiso compartido de llevar la cooperación bilateral a nuevas cotas en apoyo del desarrollo sostenible.

En su reunión con el canciller, Al Jaber transmitió los saludos del liderazgo de EAU y destacó la fortaleza de los vínculos estratégicos, así como el interés en profundizar e impulsar una mayor integración y alianzas a escala local, regional e internacional.

El encuentro abordó también las perspectivas de cooperación en industria, energía, energías renovables, tecnología avanzada e innovación, y analizó vías para promover la inversión y fortalecer la cooperación económica sostenible en beneficio de ambas partes.

Con Katharina Reiche, el ministro examinó cómo reforzar la colaboración en industria, energía y tecnología avanzada, con especial atención a las oportunidades de inversión conjunta en transición energética e hidrógeno verde. Asimismo, se planteó explorar nuevas oportunidades estratégicas para forjar alianzas industriales entre empresas e instituciones en fabricación avanzada, cadenas de suministro y tecnologías industriales de última generación, impulsando la innovación y la competitividad del sector a nivel regional y global.

En la reunión con Patrick Schnieder, se estudiaron opciones para mejorar la conectividad entre ambos países y desarrollar infraestructuras de transporte sostenibles, incluyendo movilidad inteligente, vehículos eléctricos y cadenas de suministro integradas, además del intercambio de experiencia en transporte público y tecnologías digitales que contribuyan a reducir las emisiones.

La agenda incluyó también un encuentro con Mathias Döpfner, consejero delegado y presidente del consejo de Axel Springer SE, uno de los mayores grupos europeos de medios digitales y edición, en el que se abordó el papel de la tecnología avanzada y la inteligencia artificial en el ecosistema de medios y el refuerzo de sus capacidades.

El comercio no petrolero entre EAU y Alemania creció un 3,9% en 2024, hasta 49.900 millones de dirhams. La tendencia alcista continuó en el primer semestre de 2025, con un aumento del 19% frente al mismo periodo de 2024, hasta 27.600 millones de dirhams. Este dinamismo se apoyó en todos los componentes del intercambio bilateral: las exportaciones de EAU crecieron un 110%, las importaciones un 15% y las reexportaciones en torno a un 10%.