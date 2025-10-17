Las transacciones inmobiliarias en Sharjah alcanzan 44.300 millones de dírhams en nueve meses

SHARJAH, 17 de octubre de 2025 (WAM)— El valor de las operaciones inmobiliarias en Sharjah sumó 44.300 millones de dírhams (AED) durante los nueve primeros meses de 2025, un récord que supone un aumento del 58,3 % respecto al mismo periodo de 2024, según el último informe del Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah.

El repunte ya supera el valor total registrado en todo 2024 (40.000 millones de dírhams), un desempeño que subraya la fortaleza y dinamismo del sector y reafirma la reputación del emirato como destino estable y favorable al inversor, respaldado por una estrategia de desarrollo integral.

El número de operaciones creció un 16,3 %, hasta 80.320 (frente a 69.078 un año antes). Las hipotecas también experimentaron un fuerte avance y alcanzaron 10.700 millones de dírhams, reflejo de la expansión de la financiación y la diversificación de los instrumentos de inversión.

Se completaron 24.238 transacciones de compraventa —ventas, ventas de usufructo y contratos iniciales— en 239 zonas, con una superficie que supera los 150 millones de pies cuadrados. El informe apunta a una actividad sólida en áreas residenciales, comerciales e industriales.

Sharjah atrajo inversores de 121 nacionalidades, consolidándose como centro de inversión reconocido a escala global. Los ciudadanos emiratíes lideraron el ranking, con 21.100 millones de dírhams negociados en 28.561 inmuebles. A continuación se situaron los inversores extranjeros, con 13.100 millones en 6.116 propiedades. Los nacionales árabes aportaron 7.500 millones en 5.855 inmuebles y los inversores del CCG registraron 2.600 millones en 1.457 propiedades. En conjunto, se intercambiaron 41.989 inmuebles por un valor acumulado de 44.300 millones de dírhams.

El periodo también registró la inscripción de 14 nuevos proyectos en 11 áreas estratégicas —complejos y torres residenciales, comerciales e industriales—, lo que confirma la expansión urbana de Sharjah y la diversificación de oportunidades de inversión.

Abdul Aziz Ahmed Al Shamsi, director general del Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah, señaló que el sólido rendimiento «refleja la fortaleza de la economía local y la solidez de la infraestructura de inversión del emirato». Explicó que este crecimiento está respaldado por una visión de desarrollo integrada liderada por el jeque Sultan bin Muhammad Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, y por las directrices del jeque Sultan bin Muhammad bin Sultan Al Qasimi, príncipe heredero, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo Ejecutivo.