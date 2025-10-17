El embajador de EAU presenta sus credenciales ante el presidente de Guinea-Bisáu

BISÁU, 17 de octubre de 2025 (WAM) — Abdullah Jassim Al Shamsi presentó sus cartas credenciales como embajador de Emiratos Árabes Unidos ante el presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, en el Palacio Presidencial de la capital, Bisáu.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron vías para fortalecer las relaciones bilaterales.

Al Shamsi transmitió a Embaló los saludos del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, junto con sus deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Guinea-Bisáu.

El embajador expresó su orgullo por representar a EAU en Guinea-Bisáu y reafirmó su compromiso de impulsar las relaciones en diversos ámbitos.

Por su parte, el presidente Embaló hizo llegar sus saludos a los dirigentes emiratíes mencionados y sus buenos deseos de desarrollo para el Gobierno y el pueblo de EAU. Elogió los sólidos vínculos entre ambos países y deseó a Al Shamsi éxitos en su misión, subrayando la disposición de su país a facilitar todo el apoyo necesario para fortalecer las relaciones bilaterales.