Zarpa el “UAE Humanitarian Ship” hacia Gaza con 7.200 toneladas de ayuda dentro de la operación «Chivalrous Knight 3»

ABU DABI, 17 de octubre de 2025 (WAM) — El UAE Humanitarian Ship zarpó con destino a la Franja de Gaza en el marco de la operación «Chivalrous Knight 3», con 7.200 toneladas de suministros de socorro para atender necesidades urgentes y aliviar el sufrimiento de la población.

La carga incluye 4.680 toneladas de alimentos esenciales, 2.160 toneladas de material de cobijo, tiendas de campaña y ropa de invierno, además de 360 toneladas de suministros médicos y cuatro tanques de agua. Se trata de una respuesta humanitaria integral orientada a cubrir las necesidades cotidianas más apremiantes de los habitantes de Gaza.

La iniciativa refleja la unidad y coordinación de las organizaciones humanitarias y caritativas de EAU, que han sumado esfuerzos para encarnar los valores nacionales de solidaridad y respuesta rápida en apoyo al pueblo palestino. Se ejecuta por directiva del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, que sitúa la acción humanitaria entre las prioridades del país y garantiza la continuidad de la ayuda a Gaza.

«Chivalrous Knight 3» expresa el enfoque humanitario arraigado de Emiratos y su compromiso sostenido con las labores de socorro internacionales, marcando un referente de respuesta eficaz y acción integrada para apoyar a quienes más lo necesitan en todo el mundo.