Bajo el patrocinio de Mansour bin Zayed, arranca la temporada 2025-2026 de hípica y carreras en EAU con visión global

ABU DABI, 17 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, la temporada 2025-2026 de carreras y disciplinas ecuestres está a punto de comenzar, en uno de los acontecimientos deportivos más destacados de Emiratos Árabes Unidos.

El calendario abarcará pruebas de resistencia en el Emirates International Endurance Village de Al Wathba, campeonatos de morfología del caballo árabe organizados por la Emirates Arabian Horse Society (EAHS) y carreras en pista en el Abu Dhabi Equestrian Club.

El jeque Mansour bin Zayed subrayó que esta temporada prolonga el liderazgo de EAU en el mundo ecuestre y que las pruebas reflejan el compromiso del país con la preservación de un patrimonio hípico arraigado, al tiempo que consolidan su posición global como destino de referencia en resistencia, morfología y velocidad. Señaló además que el programa conjuga tradición y profesionalidad de nivel mundial, fomenta la competitividad, refuerza la identidad nacional y conecta a las nuevas generaciones con el legado de sus antepasados, considerando el deporte ecuestre como puente de intercambio cultural.

El patrocinio de Al Nahyan refleja su apoyo a propietarios y cuadras, el impulso a la participación juvenil y la promoción de la hípica como parte integral del acervo nacional. Representa asimismo una inversión estratégica que abre oportunidades en formación, gestión y organización de eventos, y refuerza el papel de EAU como líder mundial en deportes ecuestres.

Bajo el patrocinio del jeque Mansour, la EAHS presentará un programa completo de campeonatos de morfología, comenzando con el EAHS National Arabian Horse Championship (28 y 29 de octubre de 2025), seguido del UAE National Arabian Horse Championship 2025 (del 31 de octubre al 3 de noviembre), la Asamblea General de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) (del 10 al 13 de noviembre) y el Arabian Breeders Show (15 y 16 de noviembre). El Abu Dhabi International Arabian Horse Championship se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2026, y el cierre llegará con el Ramadan Arabian Horse Championship en Abu Dabi (27 y 28 de febrero) y en Al Dhafra (1 de marzo de 2026).

El Emirates International Endurance Village de Al Wathba acogerá la Union Day Cup – CEN 120 km el 30 de noviembre de 2025; la H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak for Private Owners – Ladies Endurance Cup (100 km) el 6 de diciembre de 2025; y la Sheikha Fatima bint Mubarak for Private Stables – Ladies Endurance Cup CEN 100 km el 17 de enero de 2026. Al día siguiente se disputará la Sheikh Mohammed bin Mansour bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup for Private Owners – CEN 100 km. La Emirates Arabian Horses Cup – CEN 100 km está prevista para el 1 de febrero de 2026, y la prestigiosa UAE President’s Emirates Cup (160 km), para el 8 de febrero de 2026. El calendario continuará con la CEN 100 km Abu Dhabi Festival Endurance Cup (Ladies Ride) el 13 de febrero de 2026; la CEN 100 km Sheikh Zayed bin Mansour bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup for Private Owners el 14 de febrero; y concluirá con la CEN 120 km Abu Dhabi Festival Endurance Cup el 15 de febrero de 2026.

En el Abu Dhabi Equestrian Club, la temporada incluirá grandes carreras de velocidad, como la President’s Cup for Purebred Arabian Horses el 6 de diciembre de 2025 y la Abu Dhabi Gold Cup el 14 de febrero de 2026, que atraerán a competidores de élite de todo el mundo.

Celebrada bajo el patrocinio del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, la temporada 2025-2026 reúne los principales campeonatos y pruebas ecuestres de EAU y reafirma la posición del país como capital global de los deportes hípicos en resistencia, morfología y carreras en pista.

Mohamed Ahmed Al Harbi, director general de la Emirates Arabian Horse Society, avanzó que la próxima temporada presentará un ambicioso programa repleto de citas que ratifican a EAU como destino de referencia para los campeonatos de morfología del caballo árabe.