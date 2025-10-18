NYU Abu Dabi amplía sus iniciativas de investigación y educación en inteligencia artificial

ABU DABI, 18 de octubre de 2025 (WAM) — La New York University Abu Dhabi (NYUAD) ha intensificado su apuesta por la inteligencia artificial (IA) con nuevos programas educativos e iniciativas de investigación, en línea con el objetivo de liderazgo global de EAU en el sector y con la Estrategia Nacional de IA 2031.

La universidad lanzó recientemente el Máster en Ciencia de Datos Interdisciplinaria e Inteligencia Artificial (MIDSAI), orientado a preparar a los estudiantes para las profesiones del futuro. Además, acoge el Hackatón Internacional de NYUAD por el Bien Social, una cita anual que reúne a estudiantes de todo el mundo y refleja la ambición tecnológica del país.

Desde su fundación, NYUAD ha creado varios centros de investigación vinculados a la IA. Entre ellos destaca el Centro de IA y Robótica, que realiza investigación fundamental y desarrolla aplicaciones en procesamiento de datos de sensores, comprensión del movimiento, planificación de trayectorias y navegación en entornos desconocidos, toma de decisiones autónoma y seguridad y resiliencia robótica.

Otras iniciativas incluyen el Centro de Sistemas Cuánticos y Topológicos, centrado en potenciar las capacidades de computación cuántica, y el Laboratorio CAMeL (Computational Approaches to Modeling Language), especializado en procesamiento del lenguaje natural en árabe, traducción automática, análisis de texto y sistemas de diálogo.

La universidad opera asimismo el Centro de Investigación en Salud Pública, el Centro de Genómica y Biología de Sistemas, el Mubadala Arabian Centre for Climate and Environmental Sciences (ACCESS) y el Centro de Materiales de Ingeniería Inteligente.

Fabio Piano, rector interino de NYUAD, subrayó el compromiso de la institución con la estrategia de IA de EAU y señaló que sus programas e iniciativas están diseñados para potenciar las competencias del alumnado y prepararlo para los mercados laborales del futuro.

Con cuatro premios Nobel entre su profesorado y altos estándares de admisión, NYUAD atrae a unos 2.200 estudiantes de todo el mundo.