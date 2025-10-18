La FAO celebra su 80.º aniversario durante la Abu Dhabi Global Food Week

ABU DABI, 18 de octubre de 2025 (WAM) — La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrará su 80.º aniversario participando como socio estratégico en la segunda edición de la Abu Dhabi Global Food Week, que tendrá lugar en el Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) del 21 al 23 de octubre de 2025.

La participación de la FAO está liderada por su Oficina Subregional para los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y Yemen, con sede en Abu Dabi, que actúa como centro regional para impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos.

Este año la presencia de la FAO adquiere un significado especial al coincidir con ocho décadas de liderazgo global en la transformación de los sistemas agroalimentarios, la lucha contra el hambre y la promoción de una agricultura sostenible. En estrecha colaboración con EAU —uno de los principales valedores regionales de la seguridad alimentaria y la innovación agrícola—, la FAO encabezará una serie de diálogos de alto nivel sobre agricultura climáticamente inteligente, gestión sostenible de los recursos naturales y sanidad animal.

La organización también destacará el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos para anticipar posibles choques de oferta y demanda. Además, presentará conclusiones clave de su informe insignia, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, con el fin de respaldar políticas nacionales y regionales basadas en evidencia y respuestas estratégicas a los desafíos alimentarios futuros en un contexto de cambio climático y presión creciente sobre los recursos naturales.

Ahmad Mukhtar, representante ad interim de la FAO ante EAU, señaló: «Al conmemorar 80 años de servicio a la humanidad, nuestra participación en la Abu Dhabi Global Food Week reafirma el compromiso de acelerar la innovación, reforzar la resiliencia climática y aportar soluciones basadas en datos para apoyar los sistemas alimentarios a escala nacional y global».

Y añadió: «La presencia de la FAO va más allá de mirar al pasado: contribuye a definir el futuro de los sistemas agroalimentarios mediante diálogos de alto nivel sobre agricultura climáticamente inteligente, gestión sostenible de recursos y sanidad animal. La organización mostrará además aplicaciones de IA y análisis de datos para prever impactos alimentarios, en el marco de su alianza con la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA). Esta colaboración ha dado lugar a iniciativas estratégicas que refuerzan la seguridad alimentaria nacional y consolidan a Abu Dabi como centro global de innovación y sostenibilidad agrícola».

Por su parte, Tariq Ahmed Al Ameri, director general en funciones de ADAFSA, felicitó a la FAO por su 80.º aniversario y elogió sus aportaciones a la seguridad alimentaria mundial, la erradicación del hambre y el desarrollo agrícola sostenible.

«La participación de la FAO en la Global Food Week refleja la solidez de nuestra asociación estratégica, que ha posibilitado iniciativas pioneras en la región y ofrecido una plataforma de intercambio de conocimiento en agricultura climáticamente inteligente, gestión de recursos y mejora de las cadenas de suministro de alimentos», afirmó.

Y agregó: «En ADAFSA nos enorgullece esta colaboración constructiva, que refleja el compromiso de EAU con el apoyo a los esfuerzos internacionales para alcanzar la seguridad alimentaria y reafirma la posición de Abu Dabi como centro global de innovación agrícola y destino preferente para acoger eventos especializados que reúnen a expertos y responsables de decisión de todo el mundo».