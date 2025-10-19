EAU refuerza su liderazgo global en inversiones en cloud y proyectos de centros de datos

ABU DABI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos vive un auge de proyectos de centros de datos e infraestructura en la nube, impulsado por la aceleración de la transformación digital del Gobierno y la adopción generalizada de la inteligencia artificial. Esta dinámica consolida al país como polo regional de infraestructura cloud y destino preferente para la inversión digital global.

Según Research and Markets, el mercado emiratí de centros de datos crece con rapidez: estuvo valorado en torno a 1.260 millones de dólares en 2024 y superará los 3.300 millones en 2030. El país cuenta, además, con una cartera de centros operativos y en desarrollo cuya capacidad conjunta alcanza varios cientos de megavatios.

Las inversiones en este sector estratégico no se limitan a operadores globales: también participan fondos soberanos, desarrolladores locales y regionales y gestoras de inversión, muestra de la importancia estratégica de la infraestructura digital como activo nacional que sustenta el crecimiento económico sostenible.

Directivos de grandes compañías de EAU y del exterior señalaron a WAM que las inversiones en centros de datos ganan impulso en todo el país y subrayaron que la infraestructura cloud local encarna una verdadera soberanía del dato, al permitir que las organizaciones gestionen y operen su información y sus soluciones de IA dentro de las fronteras nacionales y con seguridad.

Fahad Al Hassawi, consejero delegado de du, afirmó que la compañía sigue invirtiendo con fuerza en infraestructura digital y centros de datos nacionales para apuntalar la economía digital y reforzar la soberanía del dato en EAU. Al detallar el plan de inversiones en redes de telecomunicaciones e infraestructura digital de 2025, indicó que alcanzaron 545 millones de dírhams este año, frente a 442 millones en el mismo periodo de 2024. La intensidad de capital subió al 14 % desde el 12,3 % del segundo trimestre del año pasado, reflejo del foco en centros de datos, despliegue 5G y la plataforma nacional de nube soberana.

Estas inversiones, añadió, consolidan a EAU como nodo regional de la economía digital con soberanía real del dato, aceleran la adopción de IA, atraen inversiones y servicios digitales y respaldan a los sectores público y privado mediante soluciones cloud gestionadas, todo ello promoviendo la sostenibilidad operativa con tecnologías eficientes y menores emisiones.

Para Eric Wan, vicepresidente de Alibaba Cloud International y director general para Oriente Medio, Turquía y Asia Central en Alibaba Cloud Intelligence, el mercado emiratí ofrece un entorno económico y regulatorio abierto que lo hace idóneo para atraer grandes inversiones en infraestructura cloud e IA. Señaló que EAU y la región figuran entre los mercados de más rápido crecimiento en servicios en la nube e inteligencia artificial, lo que ha llevado a la compañía a abrir un segundo centro de datos en Dubái dentro de su plan de inversiones a gran escala.

Yassine El Bakiouli, vicepresidente de Application Sales, Gulf Commercial en Oracle, destacó que la empresa expande su presencia en EAU con una red avanzada de centros de datos privados y servicios cloud que aceleran la transformación digital segura de entidades públicas y privadas.

Según Ahmad Shakoura, vicepresidente de grupo para mercados emergentes (META) en Cloudera, la ambición de EAU de liderar la economía digital se apoya en una base esencial, a menudo invisible: una red de centros de datos cloud que han pasado de ser depósitos de información a motores dinámicos que impulsan la adopción de IA en entornos escalables, seguros y de alto rendimiento. La IA, explicó, no prospera sin infraestructura de datos avanzada, capaz de unificar el acceso a información de múltiples fuentes —nubes públicas y privadas, sistemas on-premises y edge computing—. Las arquitecturas híbridas se han convertido en uno de los habilitadores estratégicos de EAU para desarrollar estas capacidades.

Shakoura añadió que los centros de datos cloud son ya un vector clave de crecimiento nacional, al permitir el procesamiento seguro de grandes volúmenes de datos y generar insights predictivos que mejoran la eficiencia y fomentan la innovación. Esta robusta infraestructura digital —concluyó— acelera el crecimiento económico de EAU y refuerza su competitividad global como centro líder de transformación digital e innovación tecnológica.