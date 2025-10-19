Exteriores impulsa la cooperación multilateral en materia de agua en actos del Congreso de la UICN

ABU DABI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — Abdulla Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la cooperación mundial en torno al agua y la acción ambiental integrada en dos actos de alto nivel celebrados durante el Congreso Mundial de la UICN, en el ADNEC Centre de Abu Dabi.

Balalaa pronunció las palabras de apertura de la sesión «Del Congreso Mundial de la UICN a la Conferencia del Agua de la ONU 2026: transición hacia economías y sociedades nature-positive», copresidida por EAU, la República de Senegal y la UICN.

La sesión subrayó el papel esencial de los ecosistemas de agua dulce para reforzar la resiliencia climática y proteger la biodiversidad, en sintonía con los preparativos de la Conferencia del Agua de la ONU 2026.

«El agua es más que un derecho humano básico. Es el sustento de los ecosistemas, la base de la biodiversidad y la clave de la resiliencia climática», afirmó Balalaa. «EAU está firmemente comprometido con impulsar la cooperación hídrica global, transformando los desafíos en oportunidades de resiliencia compartida y crecimiento sostenible», añadió.

Balalaa intervino asimismo en la presentación del informe del Banco Mundial: «Continental Drying: A Threat to Our Common Future», acto organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Grupo Banco Mundial.

Ambos eventos pusieron de relieve el liderazgo de EAU en el avance de la cooperación multilateral en materia de agua y en sostenibilidad ambiental, de cara a la coorganización de la Conferencia del Agua de la ONU 2026 junto con Senegal. Estos esfuerzos se basan en los resultados de la COP28 y reflejan el empeño de EAU por mantener el agua en el centro de las agendas globales de clima, biodiversidad y desarrollo.