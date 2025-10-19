La Cámara Internacional de Dubái abre su primera oficina de representación en Europa del Este, en Polonia

DUBÁI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — La Dubai International Chamber, una de las tres cámaras que operan bajo el paraguas de Dubai Chambers, inauguró oficialmente su primera oficina de representación en Europa del Este, ubicada en Varsovia, capital de Polonia.

El movimiento estratégico refuerza el compromiso de la cámara con estrechar las relaciones económicas y explorar oportunidades de comercio e inversión entre Dubái y Polonia.

A la ceremonia asistieron Mohamed Ahmed Salem Farea Alharbi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República de Polonia, y Michał Jaros, secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología polaco, junto a altos cargos y líderes empresariales.

La nueva oficina supone un hito en los objetivos de la iniciativa «Dubai Global», que prevé 50 oficinas internacionales para 2030. La estrategia busca consolidar a Dubái como centro mundial de negocios, atraer inversión extranjera directa al emirato y apoyar la expansión de empresas con sede en Dubái hacia 30 mercados prioritarios.

Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente y consejero delegado de Dubai Chambers, afirmó: «La oficina de Varsovia es un paso clave para fortalecer la asociación entre Dubái y Polonia y ampliar los lazos económicos bilaterales. Facilitará la conexión entre las comunidades empresariales de ambos mercados y estimulará los flujos de comercio e inversiones. Seguimos comprometidos con apoyar a las empresas polacas en su expansión global aprovechando las ventajas competitivas de Dubái como hub de primer nivel».

La apertura llega en un contexto de crecimiento de las relaciones económicas. El comercio no petrolero de Dubái con Polonia alcanzó 7.200 millones de dírhams en 2024, un 5 % más interanual. A finales del primer semestre de 2025, 453 empresas polacas estaban registradas como miembros activos de la Cámara de Comercio de Dubái, incluidas 86 incorporadas en los seis primeros meses del año. Estas cifras evidencian la fortaleza de los vínculos y el creciente interés del tejido empresarial polaco por aprovechar las oportunidades en Dubái.

La nueva oficina apoyará a las empresas de Dubái y Polonia: trabajará con la comunidad empresarial polaca para estrechar relaciones con interlocutores públicos y privados, promocionar las ventajas de Dubái como destino global de negocios, ofrecer información de mercado y orientar a las compañías que busquen establecerse en el emirato o expandirse desde Dubái a mercados internacionales.

Asimismo, la sede de Varsovia prestará apoyo a las empresas con base en Dubái que deseen entrar en Polonia, proporcionándoles inteligencia de mercado, identificación de oportunidades de comercio e inversión y conexiones con socios locales fiables para facilitar la entrada y el crecimiento.