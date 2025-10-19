EAU acelera la acción climática y la innovación hídrica en la World Green Economy Summit 2025

DUBÁI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — Abdulla Balalaa, viceministro de Asuntos Exteriores para Energía y Sostenibilidad, participó en dos sesiones ministeriales de la World Green Economy Summit (WGES) 2025 en Dubái, reafirmando el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en los ámbitos climático e hídrico.

La intervención de Balalaa se enmarca en los esfuerzos de EAU por ganar impulso de cara a la COP30 y a la Conferencia del Agua de la ONU de 2026.

En la Mesa Redonda Ministerial, bajo el tema «Cumplir la ambición climática para 2030 y más allá», Balalaa afirmó: «Estamos en un momento crítico en el que la ambición debe pasar de los acuerdos a la realidad de acciones aceleradas. Las decisiones que tomemos ahora definirán los resultados climáticos durante décadas y para las próximas generaciones».

Recordó que EAU presentó en noviembre de 2024 su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) actualizada, guiada por el Balance Global y el Consenso de EAU alcanzado en la COP28, y alineada con la estrategia de Cero Neto para 2050.

Detalló varias iniciativas encabezadas por EAU, entre ellas el fondo Alterra de 30.000 millones de dólares, la iniciativa de financiación sostenible de 1 billón de dírhams de la Federación de Bancos de EAU, la Africa Green Investment Initiative —que aspira a 15 GW de energía limpia en África para 2030— y plataformas globales como Masdar, que impulsan la energía limpia en más de 40 países.

Sobre estas bases, EAU —a través de Alterra, el impulso de financiación sostenible de la Federación de Bancos y el Global Climate Finance Centre— está movilizando inversiones transformadoras a escala, pioneras en sukuk verdes (bonos islámicos sostenibles), financiación combinada y otras herramientas para activar capital privado y acelerar la acción climática en todo el mundo.

Balalaa subrayó que la colaboración y la inclusividad —mediante alianzas como GAGE y WGEO, y la participación de jóvenes, mujeres y comunidades vulnerables— siguen siendo ejes centrales del enfoque emiratí.

En la sesión «Camino a la Conferencia del Agua de la ONU 2026: el agua en el corazón del desarrollo sostenible y de la economía verde», Balalaa destacó la urgencia de la seguridad hídrica como prioridad global y el liderazgo de EAU en la preparación de la conferencia junto con la República de Senegal. También subrayó la importancia de los seis temas de Diálogo Interactivo adoptados por la ONU, que marcarán la agenda y acelerarán la acción mundial en materia de agua.

«El agua conecta todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Acelerar los avances en agua mediante alianzas, inversión e innovación será esencial para cumplir el ODS 6 y abrir nuevas soluciones para sociedades y economías de todo el planeta», insistió.

Concluyó remarcando que solo a través de la innovación colectiva, la inversión y alianzas inclusivas el mundo podrá cumplir los ODS 13 (Acción por el clima) y 6 (Agua limpia y saneamiento), garantizando prosperidad y resiliencia para todos.