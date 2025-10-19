Mohammed Al Sharqi asiste a la graduación de las Higher Colleges of Technology en Fuyaira

FUYAIRA, 19 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fuyaira, subrayó la importancia de empoderar a la juventud con educación, conocimiento y competencias tecnológicas que refuercen su preparación para adaptarse a unos mercados laborales en evolución.

Señaló que ese empoderamiento estimula la creatividad y la innovación, y les permite crear oportunidades, convirtiéndose en líderes del futuro y actores activos del desarrollo integral del país.

El jeque Mohammed bin Hamad hizo estas declaraciones durante la ceremonia de graduación de 535 estudiantes —hombres y mujeres— de las Higher Colleges of Technology en Fuyaira, celebrada en el Complejo Deportivo Zayed del emirato.

Destacó el apoyo del jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fuyaira, al impulso de la educación en el emirato y su compromiso con fortalecer el papel de las instituciones educativas en el desarrollo humano. Recalcó, además, el interés del gobernante por invertir en la juventud como piedra angular para construir el futuro de la nación y acelerar su progreso.

Durante el acto, el príncipe heredero entregó los diplomas a los graduados. Les felicitó por sus logros académicos y les instó a seguir formándose, ampliar conocimientos y habilidades y mantenerse al día de las tendencias emergentes para liderar los esfuerzos de desarrollo y transformación del mañana.

El jeque también elogió la labor del personal administrativo y académico de las Higher Colleges of Technology, así como la de los familiares de los graduados, por su papel esencial en el éxito académico de los estudiantes.