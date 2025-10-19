Bin Bayyah llama a establecer un marco ético global para la inteligencia artificial

DUBÁI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Abdallah Bin Bayyah, presidente del Consejo de Fatwa de EAU y del Foro para la Paz de Abu Dabi, instó a crear un marco ético global para la inteligencia artificial (IA) que reúna a líderes religiosos, intelectuales y científicos, así como a expertos técnicos y responsables de políticas públicas. El objetivo —subrayó— es orientar la trayectoria de las tecnologías emergentes para servir a la humanidad, preservar la dignidad humana y promover la paz mundial.

El llamamiento se produjo durante el seminario «Ética de la inteligencia artificial», organizado por el Foro para la Paz de Abu Dabi en colaboración con el Foro Económico Mundial (Davos), en el marco de la «Cena Fe y Tecnología» celebrada en Dubái. La cita reunió a un grupo de líderes religiosos, pensadores, responsables políticos y especialistas en IA de todo el mundo.

En su intervención, Bin Bayyah explicó que el reto en la era de la IA ya no es alcanzar el progreso tecnológico, sino asegurar que ese progreso esté al servicio de la humanidad y no en su contra. Afirmó que lo que distingue al ser humano no es solo su capacidad de conocer, sino su conciencia del propósito del conocimiento y su habilidad para encauzarlo hacia el bien común.

Advirtió de que cualquier avance científico o tecnológico que carezca de brújula moral puede pasar con facilidad de herramienta de construcción a medio de destrucción. Por ello, propuso desarrollar un sistema ético global sustentado en valores humanos compartidos presentes en religiones y filosofías —en primer término, la misericordia, la justicia, la sabiduría y la veracidad—.

Insistió en que la IA no debe convertirse en “inteligencia sin conciencia”. Los valores humanos, y en especial la sabiduría, han de incorporarse a su diseño, porque son el dique de contención que equilibra el poder de actuar con la conciencia de las consecuencias y armoniza innovación y responsabilidad.

El jeque elogió la visión de futuro de EAU bajo el liderazgo del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que ha convertido la tecnología en un medio para la paz y el desarrollo sostenible. Recordó, además, la declaración de EAU ante la Asamblea General de la ONU, en la que el país reafirma su compromiso con el uso ético y responsable de las tecnologías modernas por respeto a la dignidad humana y en pro de la paz mundial.

Para concluir, Bin Bayyah remarcó que la responsabilidad en este ámbito es colectiva y transnacional, y exige la colaboración de académicos, responsables políticos y líderes religiosos para traducir los valores en políticas, los principios en legislación y las visiones en acción práctica. Solo así, dijo, la inteligencia artificial podrá convertirse en una fuerza global para el bien, y contribuir a construir un mundo más justo, compasivo y pacífico.