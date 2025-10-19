EAU participa en la 39.ª Conferencia Extraordinaria de la Unión Interparlamentaria Árabe en Ginebra

GINEBRA, 19 de octubre de 2025 (WAM)— La Sección Parlamentaria de Emiratos Árabes Unidos del Consejo Nacional Federal (FNC), encabezada por Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Sección Parlamentaria del FNC ante la Unión Interparlamentaria (UIP), participó en la 39.ª Conferencia Extraordinaria de la Unión Interparlamentaria Árabe, celebrada en Ginebra (Suiza) al margen de la 151.ª asamblea de la UIP.

El encuentro reunió a presidentes de parlamentos árabes y a jefes de delegaciones parlamentarias.

Durante la conferencia, los participantes analizaron la postura árabe ante los últimos acontecimientos relacionados con la causa palestina y condenaron las violaciones continuadas contra el pueblo palestino.

La reunión concluyó con una declaración final que subraya la necesidad de fortalecer posiciones árabes unificadas frente a los desafíos regionales e internacionales.

La delegación emiratí incluyó a varios miembros del FNC.