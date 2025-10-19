La RTA regulará el uso de motos de reparto en las carreteras a partir de noviembre de 2025

DUBÁI, 19 de octubre de 2025 (WAM) — La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) y el Cuartel General de la Policía de Dubái anunciaron nuevas normas para la circulación de motos de reparto en carriles de alta velocidad en todo Dubái, efectivas desde el 1 de noviembre de 2025. Bajo las nuevas reglas, los repartidores no podrán utilizar los dos carriles más a la izquierda en vías de cinco carriles o más, ni el carril izquierdo en vías de tres o cuatro carriles. En las carreteras con dos carriles o menos, no habrá restricciones por carril para las motos de reparto.

Hussain Al Banna, consejero delegado de la Agencia de Tráfico y Carreteras de la RTA, señaló que la decisión es fruto de una coordinación sostenida con socios públicos y privados para garantizar la seguridad de los repartidores. «El sector del reparto es clave para el desarrollo económico y contribuye a elevar los estándares de servicio y los indicadores de salud, seguridad y sostenibilidad. Esta decisión está alineada con la Agenda Económica de Dubái (D33) para duplicar el tamaño de la economía en los próximos años, y con la actualización constante de leyes y reglamentos para mejorar tanto la experiencia del reparto como la seguridad vial, dos prioridades de la RTA», afirmó.

Añadió que la medida responde al fuerte crecimiento del sector en los últimos años —tanto en la demanda como en el número de motos en circulación—, y que el reglamento se elaboró a partir de estudios especializados y estándares técnicos dentro del marco de gobernanza de la RTA, en línea con las mejores prácticas internacionales. En los últimos meses se han celebrado reuniones y consultas con entidades gubernamentales, socios privados y consultoras para definir procedimientos y criterios que protejan a los repartidores y al resto de usuarios.

Al Banna precisó que la RTA coordinará con la Policía de Dubái, el Departamento de Economía y Turismo y los operadores del sector para supervisar y registrar el cumplimiento de la prohibición de usar los carriles mencionados. Se instalarán señales en los paneles direccionales para indicar los carriles restringidos a las motocicletas comerciales, junto a la señalización ya existente que prohíbe el uso de carriles rápidos a vehículos pesados y camiones. La RTA lanzará además una campaña de sensibilización en medios y soportes publicitarios, en colaboración con las empresas de reparto.

Por su parte, el general mayor Saif Muhair Al Mazrouei, subcomandante en jefe de Asuntos de Operaciones de la Policía de Dubái, elogió la asociación estratégica con la RTA, que ha reforzado la coordinación para cumplir los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial de Dubái, entre ellos la reducción de la mortalidad en carretera. «La decisión forma parte del plan ejecutivo a cinco años de la estrategia, que se apoya en cuatro pilares: vigilancia y aplicación, ingeniería de vías y vehículos, concienciación vial y sistemas y gestión. Contribuirá a mejorar la seguridad, fomentar el cumplimiento y un mejor control del tráfico, evitando accidentes de graves consecuencias», afirmó.

En materia sancionadora, indicó: los infractores serán multados con 500 dírhams por la primera falta y 700 dírhams por la segunda, y se suspenderá el permiso en caso de tercera. Quienes superen los 100 km/h en vías con límite de 100 km/h o más recibirán 200 dírhams por la primera infracción, 300 por la segunda y 400 por la tercera.

Al Mazrouei añadió que los informes estadísticos muestran un aumento preocupante de los accidentes con motos de reparto por comportamientos temerarios y no conformes en carriles de alta velocidad. Los datos policiales registraron 854 accidentes el año pasado y 962 en 2025 por infracciones cometidas por repartidores. La Policía de Dubái impuso 70.166 sanciones el año pasado a motoristas de reparto por incumplir la normativa, cifra que ha subido a 78.386 en los nueve primeros meses de este año.

RTA y Policía de Dubái subrayaron que las empresas cuyas plantillas respeten los carriles designados serán reconocidas en la categoría de compañías del «Premio a la Excelencia del Sector del Reparto», una iniciativa destinada a estimular la competencia saludable, mejorar la seguridad vial y reforzar el cumplimiento de las normas, elevando al mismo tiempo la calidad del servicio y la experiencia del cliente.