La Fiscalía remite a juicio a una banda criminal por secuestro, extorsión, agresión sexual y delitos contra la paz social

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — La Fiscalía Federal ha remitido a juicio a nueve ciudadanos árabes tras determinar su implicación en la formación de una banda criminal organizada que cometió delitos graves que ponían en riesgo la seguridad del Estado, el orden público y la paz social.

El caso se abrió a partir de una denuncia presentada a través de la plataforma digital «My Safe Society» de la Fiscalía, en la que una víctima afirmaba haber sido secuestrada, agredida sexualmente y grabada mientras tenía las manos atadas.

Por instrucción del fiscal general, la Fiscalía inició la investigación, recabó pruebas y encomendó a la Oficina Federal de Ejecución Judicial las diligencias necesarias para identificar y detener con rapidez a los autores, así como incautar los instrumentos utilizados en los delitos.

Las pesquisas señalan que los acusados atrajeron a la víctima a una de sus viviendas por una disputa económica, donde la agredieron, ataron y retuvieron durante una semana. La forzaron a firmar documentos de deuda, la grabaron desnuda y posteriormente difundieron el material en redes sociales para extorsionar a su familia.

Las autoridades confiscaron el vehículo y los teléfonos móviles empleados en el crimen, que contenían imágenes incriminatorias y acreditaban el carácter organizado y peligroso de la banda.

Los procesados se enfrentan a penas de muerte o cadena perpetua, dado que sus actividades criminales organizadas constituyen una amenaza para la seguridad del Estado.

El fiscal general, Hamad Saif Al Shamsi, afirmó que proteger la seguridad y la estabilidad nacionales es una prioridad absoluta que no admite tolerancia. Subrayó la determinación de la Fiscalía de aplicar la ley con imparcialidad, proteger vidas y bienes y llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que amenacen la seguridad nacional o la paz social.