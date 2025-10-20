El 20.º Foro Anual del Seguro del Golfo comenzará en Dubái el 28 de octubre

DUBÁI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos acogerán los días 28 y 29 de octubre el 20.º Foro Anual del Seguro del Golfo, que reunirá a más de 250 consejeros delegados, expertos y directivos del sector asegurador y de profesiones afines de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), además de participantes de varios países árabes y extranjeros, federaciones de seguros árabes y afroasiáticas, y compañías regionales e internacionales de reaseguros.

Jaled Mohamed Al Badi, presidente de la Asociación de Seguros de los Emiratos y de la Federación de Seguros del Golfo, afirmó que se espera que el evento sea uno de los más exitosos de la serie, dadas las cuestiones de gran relevancia que figuran en su programa.

Destacó que el foro se centrará en la rápida evolución del panorama global de los seguros, sus implicaciones para los países del CCG y las estrategias necesarias para adaptarse a estos cambios. También subrayó la calidad de los ponentes y expertos internacionales y regionales que enriquecerán los debates con sus análisis, previsiones y recomendaciones para afrontar los retos futuros del sector.

Con la presencia de responsables y especialistas de unos 30 países, el foro pondrá el foco en la cuestión de los desastres naturales, evaluando las medidas adoptadas por los Estados del CCG, las compañías aseguradoras y la propia Federación de Seguros del Golfo para reforzar la preparación ante catástrofes. Las discusiones abordarán las mejoras en la evaluación de riesgos, el desarrollo de productos de seguros adaptados a la resiliencia frente a desastres y las alianzas público-privadas en este ámbito.

El evento también analizará la evolución del mercado mundial de reaseguros, centrándose en el papel clave de la suscripción a la hora de determinar la capacidad, los precios y las condiciones óptimas de reaseguro. Asimismo, explorará estrategias para reforzar las alianzas y crear fondos regionales de riesgo que contribuyan a mitigar la exposición financiera.

Además, el foro examinará la inversión en tecnología, digitalización y la incorporación de inteligencia artificial y analítica predictiva para mejorar la evaluación de riesgos.

A través de una serie de talleres, los participantes obtendrán una visión directa de las compañías de reaseguros sobre cómo las tendencias mundiales —como el cambio climático, la inflación y la transformación digital— están configurando sus estrategias y perspectivas respecto al mercado asegurador del CCG.