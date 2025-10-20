El Gran Premio de Abu Dabi de Compak Sporting se disputará en la región de Al Ain

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Ain, el Campeonato Internacional de Compak Sporting de Abu Dabi se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2025 en el Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club.

El evento está organizado por la Oficina de Armas y Sustancias Peligrosas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en colaboración con la Federación de Tiro de los EAU y la Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC). Reunirá a tiradores de élite de todo el mundo y contará con premios en metálico.

La Oficina de Armas y Sustancias Peligrosas y la FITASC han firmado un acuerdo para reforzar su colaboración y garantizar que el campeonato se organice con los más altos estándares internacionales.

En el acto de firma estuvieron presentes el jeque Ahmed bin Mohammed bin Hasher Al Maktoum, presidente de la Federación de Tiro de los EAU; Mohammed Suhail Al Neyadi, director general de la Oficina de Armas y Sustancias Peligrosas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; y Jean François Palinkas, presidente de la FITASC.

Ambas partes subrayaron la importancia de esta cooperación para apoyar los deportes de tiro y potenciar la presencia de los EAU en el panorama deportivo mundial. Señalaron que el campeonato es una cita clave del calendario internacional de la FITASC y refleja la creciente reputación del país como sede de grandes eventos deportivos.

Más allá de la competición, el evento servirá como plataforma para descubrir y formar nuevos talentos, y refuerza el liderazgo de los EAU en esta disciplina. Asimismo, pone de relieve el arraigado patrimonio del país en caza y defensa, y el tiro como expresión tradicional de la cultura emiratí.

La elección de la región de Al Ain como sede refuerza, además, el papel de la ciudad como destino en expansión para el deporte y el turismo, y contribuye a la diversidad del panorama deportivo de los EAU.