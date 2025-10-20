Arranca en Abu Dabi el Simposio Científico Internacional del CISM 2025

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — El teniente general (Estado Mayor) Ibrahim Nasser Al Alawi, subsecretario del Ministerio de Defensa, inauguró el Simposio Científico Internacional del CISM 2025, que comenzó en Abu Dabi bajo el lema «Preparación física y resiliencia en las fuerzas armadas: desafíos y mirada al futuro».

El encuentro, de tres días de duración —hasta el 22 de octubre—, se celebra por primera vez en Oriente Próximo bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa.

Organizado por el Ministerio de Defensa, el simposio reúne a más de 130 participantes, entre ellos altos mandos militares, académicos e investigadores de 35 países, junto con 43 ponentes. La cita actúa como plataforma de cooperación internacional en ciencias del rendimiento militar, preparación física e innovación.

El general de división Obaid Ali Al Mansouri, presidente del Comité Supremo Organizador del CISM 2025, subrayó que los Emiratos Árabes Unidos siguen comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación mundial a través del deporte como puente para la paz, en línea con el principio rector del CISM, «Amistad a través del deporte». Añadió que la preparación física es la base de la estabilidad operativa y de la adaptabilidad en entornos complejos.

A la sesión inaugural asistieron el general de división Khalifa Rashid Al Hamli, director de la Oficina del ministro de Defensa; el coronel Nilton Gomes Filho, presidente del Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), y varios altos cargos emiratíes e internacionales.

La primera jornada incluyó conferencias magistrales de Thierry Zintz, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, que destacó el papel del CISM en la diplomacia blanda, y del general Gianni Gola, presidente honorario vitalicio del CISM, que repasó el legado de los Juegos Mundiales Militares.

Las sesiones científicas abordaron temas como el gasto energético, la nutrición sostenible y el rendimiento táctico. Entre las contribuciones figuraron investigaciones del doctor Patrick Mullie, de la Real Academia Militar de Bélgica; de la profesora Ayesha Al Dhaheri, de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos; y de expertos de los EAU, Austria, Brasil y la República Checa.

El simposio continuará hasta el miércoles, con próximas sesiones sobre adaptación al calor, tecnologías wearables y resiliencia en entornos extremos, con especialistas de la Universidad de Brighton y de la Universidad Nacional de Singapur.

El evento reafirma el creciente liderazgo de los EAU en la promoción de la investigación militar, la innovación y la cooperación internacional a través de la ciencia y el deporte.