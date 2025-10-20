Dubái acoge este martes la cumbre Healthcare Future Summit 2025

Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de los EAU, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, la ciudad albergará desde el 21 de octubre la Healthcare Future Summit (HFS) 2025 en el Dubai World Trade Centre. El encuentro, que se prolongará hasta el día 23, prevé reunir a más de 4.500 participantes de todo el mundo.

La cumbre se celebrará en paralelo al International Family Medicine Conference and Exhibition (IFM) y al Annual Radiology Meeting (ARM), y congregará a líderes sanitarios, profesionales médicos y empresas innovadoras para explorar los últimos avances científicos y el futuro de la atención sanitaria.

Con el apoyo de la Autoridad Sanitaria de Dubái (DHA), la World Federation of Public Health Association (WFPHA) y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM), el evento incluirá la presentación de un white paper que recoge los logros del sistema sanitario de los EAU y sus estrategias de crecimiento sostenible. Los asistentes podrán, además, establecer contactos con expertos de la DHA y explorar iniciativas de colaboración.

La cumbre contará con la participación de más de 50 marcas de referencia de más de 20 países y con más de 70 ponentes. El programa científico incluye una conferencia de dos pistas con más de 20 sesiones y más de 50 ponencias, que suman 17,25 horas de crédito para los asistentes. Al combinar intercambio de conocimiento, innovación y experiencia internacional, HFS 2025 refuerza la posición de Dubái como destino de excelencia en salud.

En su 10.ª edición, el Annual Radiology Meeting (ARM) de Dubái da un salto cualitativo gracias a su colaboración con la Radiological Society of North America (RSNA), que ofrecerá formación de primer nivel y promoverá la excelencia en la atención al paciente. El encuentro reunirá a más de 50 marcas participantes y a más de 85 ponentes, con 21 créditos CME distribuidos en 24 sesiones científicas. El programa se desarrollará en dos salas dedicadas a Radiología y Radiografía e incluirá más de 30 pósteres científicos, con amplias oportunidades de aprendizaje, networking y descubrimiento de avances en imagen médica.

Asimismo, la 12.ª edición del International Family Medicine Conference and Exhibition (IFM 2025) reunirá a 50 marcas líderes del ámbito farmacéutico y sanitario y contará con más de 45 ponentes a lo largo de tres días, además de más de 120 pósteres científicos. Dirigido a especialistas en medicina de familia, médicos generales y profesionales de la salud, el congreso ofrecerá sesiones específicas sobre temas avanzados como salud intestinal, medicina funcional e integrativa, genética en medicina de familia, enfermedades hepáticas y renales, uso de la inteligencia artificial para aliviar la carga diagnóstica, cuidados paliativos y autocuidado de los profesionales sanitarios.

La Healthcare Future Summit 2025, el ARM y el IFM están organizados por INDEX Conferences and Exhibitions Org., miembro de INDEX Holding, con el apoyo de la Autoridad Sanitaria de Dubái.