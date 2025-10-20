El príncipe heredero de Ras al Jaima recibe a la delegación del Programa de Líderes del Gobierno de los EAU

RAS AL JAIMA, 20 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Saúd bin Sagr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras al Jaima, recibió a la delegación del Programa de Líderes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos —promoción de 2025—, encabezada por Mohammed Al Sherhan, director general de la Cumbre de Gobiernos del Mundo, en el marco de una visita de campo destinada a reforzar la comunicación entre el talento nacional y los dirigentes gubernamentales del país.

El príncipe heredero dio la bienvenida a los miembros de la delegación y elogió los esfuerzos del programa para preparar a una nueva generación de líderes capaz de respaldar la visión de los EAU y de acompasar las transformaciones futuras.

Afirmó que la inversión en las personas es la piedra angular del camino hacia el desarrollo sostenible que impulsa el país bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Durante el encuentro, el príncipe heredero fue informado de los ejes del Programa de Líderes del Gobierno de los EAU, que se desarrolla a lo largo de nueve meses e incluye una variedad de talleres sobre liderazgo del siglo XXI, gestión de proyectos complejos, tecnologías avanzadas y emergentes, así como estancias internacionales y proyectos de desarrollo.