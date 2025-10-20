Los EAU se suman a la celebración del Día Mundial de la Estadística

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Comité Nacional de Estadística, presidido por el Centro Federal de Competitividad y Estadística (FCSC, por sus siglas en inglés), se unieron a los países de todo el mundo para celebrar el Día Mundial de la Estadística, que se conmemora cada 20 de octubre.

Esta efeméride, que se celebra cada cinco años desde su designación por las Naciones Unidas en 2010, busca subrayar la importancia de los datos estadísticos en el desarrollo y la toma de decisiones, así como el papel esencial de la estadística para seguir los avances globales hacia los objetivos de desarrollo.

La cuarta conmemoración, en 2025, se celebra bajo el lema «Impulsar el cambio con estadísticas de calidad y datos para todos», que pone el acento en la necesidad de contar con información fiable y de alta calidad para la toma de decisiones, el diseño de políticas eficaces y el progreso sostenible. Con motivo de la fecha, las instituciones emiratíes destacan usos cotidianos que materializan este principio.

La celebración se apoya en un sólido legado de logros en la trayectoria estadística del país y en una ambiciosa visión de futuro que abre la puerta a una nueva década de transformación. En esta fase, el sistema estadístico nacional evolucionará de las encuestas y la recogida de datos tradicionales hacia el análisis proactivo y la generación de impacto, reafirmando el liderazgo de los EAU como país que anticipa el futuro a través de los datos.

Con este motivo, Hanan Ahli, directora del FCSC, afirmó: «Nos sumamos a la comunidad internacional para celebrar el Día Mundial de la Estadística, que refleja el papel crucial y activo de las instituciones estadísticas en el apoyo a las trayectorias de desarrollo, en la toma de decisiones basada en datos y en la construcción confiada e innovadora del futuro».

Añadió: «El sistema estadístico en los EAU atraviesa una nueva fase de transformación cualitativa en la que aprovechamos la tecnología avanzada, las soluciones digitales y la inteligencia artificial para pasar del concepto de recogida de datos a un sistema integral que respalda la planificación estratégica y la formulación de políticas futuras, con un enfoque científico y de vanguardia para el análisis y el uso de la información».

Subrayó además: «La estadística en los EAU va más allá de los números: es el lenguaje del futuro, expresa nuestra realidad y guía nuestro camino de desarrollo. Al unificar esfuerzos a escala federal y local para publicar datos nacionales normalizados, reforzamos la posición de los EAU como referente global en precisión y calidad de los datos, con el respaldo de un liderazgo visionario y de alianzas eficaces con los centros estadísticos del país».

Desde la creación de la Unión, la labor estadística de los EAU ha cosechado numerosos logros cualitativos en la construcción de un sistema avanzado que se mantiene a la altura de los estándares internacionales más recientes.

Los EAU se han incorporado a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2028, un paso que refuerza su proyección internacional en este ámbito y favorece el intercambio de buenas prácticas en análisis de datos y plataformas digitales. Esta membresía fortalece el papel del país en la comunidad estadística global, al permitirle contribuir al desarrollo de normas, compartir experiencias y sensibilizar sobre la relevancia de los datos y de la inteligencia artificial en el sector.

El Gobierno de los EAU ha puesto en marcha, además, el proyecto «Números Unificados de los EAU», una iniciativa nacional de referencia destinada a impulsar y reforzar el sistema estadístico del país para acompañar su desarrollo en los ámbitos económico, demográfico, social y medioambiental, entre otros. Se ha lanzado también el «Índice de Datos», un indicador de referencia para mejorar el rendimiento gubernamental y seguir los avances en la gestión y la gobernanza de los datos nacionales, conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales en estadística y gestión de datos. Asimismo, los EAU albergan en Dubái una sede regional de la plataforma de la ONU «Big Data for Sustainable Development», parte de la iniciativa global que aprovecha los macrodatos para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En un nuevo hito de esta trayectoria, los EAU se disponen a abrir una etapa marcada por el uso de analítica avanzada, modelos predictivos y tecnologías de inteligencia artificial para transformar los datos en conocimiento proactivo que oriente la toma de decisiones y el diseño del futuro.