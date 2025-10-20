Hamdan bin Zayed visita el Festival y Subasta de Dátiles de Al Dhafra

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Dhafra, visitó la cuarta edición del Festival y Subasta de Dátiles de Al Dhafra, organizado por la Autoridad del Patrimonio de Abu Dabi.

Hamdan bin Zayed destacó el papel del certamen a la hora de capacitar a agricultores y productores de dátiles para mejorar la calidad de sus productos y contribuir a la seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos.

El dirigente pasó revista a las iniciativas de esta cuarta edición para promover los dátiles y los productos de miel emiratíes, y recorrió los estands de los participantes, que exhibían métodos modernos de cultivo de la palmera datilera y de producción de dátiles.

Acompañaron al jeque durante la visita el jeque Rashid bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; Nasser Mohamed Al Mansouri, subsecretario de la Corte del Representante del Gobernante en la región de Al Dhafra; Abdullah Mubarak Al Muhairi, director general en funciones de la Autoridad del Patrimonio de Abu Dabi; Obaid Khalfan Al Mazrouei, director ejecutivo del área de Festivales y Eventos de la autoridad, y otros responsables.