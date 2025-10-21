La Asociación emiratí de Mujeres Emprendedoras afirma que los EAU se consolidan como polo global de inversión y emprendimiento

EL CAIRO, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Shafeeqa Al Ameri, presidenta de la Asociación emiratí de Mujeres Emprendedoras, afirmó que Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado como un polo global de inversión y emprendimiento, y destacó que las entradas de inversión extranjera directa superaron en 2024 los 45.000 millones de dólares, lo que situó al país en el décimo puesto mundial en atracción de capital.

Al Ameri explicó que este logro ha sido posible gracias a un entorno económico atractivo impulsado por el liderazgo del país y por una legislación moderna que refuerza la confianza de los inversores y respalda a los emprendedores.

La responsable hizo estas declaraciones durante su intervención en la 28.ª Conferencia y Exposición Árabe-Africana de Inversión y Cooperación Internacional, organizada en El Cairo por la Unión de Mujeres Empresarias e Inversoras Árabes.

Al Ameri puso de relieve la campaña nacional «The Emirates: The Startup Capital of the World», que aspira a formar e incubar a 10.000 emprendedores y a crear 30.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años. Subrayó que la iniciativa refleja la visión del liderazgo para empoderar a la juventud y ampliar una economía basada en la innovación.

Añadió que los EAU representan un modelo pionero de diversificación económica, con inversiones en sectores prometedores como la tecnología, la inteligencia artificial, el inmobiliario, las energías renovables y los servicios logísticos.

La presidenta afirmó que la economía del país sigue creciendo de forma sostenida, impulsada por una visión ambiciosa y por el desarrollo de infraestructuras avanzadas.