El secretario general del CCG se reúne con ministros británicos para revisar los últimos avances del acuerdo de libre comercio con el Reino Unido

LONDRES, 21 de octubre de 2025 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Al-Budaiwi, se reunió con el ministro de Empresa y Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, y con el ministro de Estado para Asuntos de Comercio, Chris Bryant, para repasar los últimos avances en las negociaciones del acuerdo de libre comercio (ALC) entre el CCG y el Reino Unido.

Al-Budaiwi subrayó la importancia de intensificar los esfuerzos conjuntos de ambas partes y de trabajar para alinear los puntos de vista en las cuestiones aún pendientes del proceso negociador.

Señaló que el acuerdo de libre comercio entre el CCG y el Reino Unido contribuiría de manera significativa a reforzar las relaciones comerciales y económicas entre ambas partes y abriría nuevas vías de cooperación en distintos ámbitos.