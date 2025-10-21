Operation Smile EAU realiza cirugías gratuitas de labio leporino y paladar hendido a 18 pacientes en Cleveland Clinic Abu Dhabi

ABU DABI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Un total de 63 pacientes con malformaciones de labio y paladar fueron evaluados y 18 de ellos recibieron este mes cirugías gratuitas y transformadoras durante el noveno programa quirúrgico de corta duración de Operation Smile EAU, celebrado en su hospital asociado Cleveland Clinic Abu Dhabi.

Además de las intervenciones, los pacientes recibieron evaluaciones de logopedia, atención odontológica, asesoramiento nutricional y soporte pediátrico.

El labio leporino y el paladar hendido figuran entre las malformaciones congénitas más frecuentes en el mundo. Se producen cuando, durante el embarazo, partes del labio o del techo de la boca no se unen correctamente. Más allá del aspecto, estas afecciones pueden afectar a la alimentación, el habla y la respiración, y provocar infecciones de oído y problemas dentales.

Con una cirugía a tiempo y una atención integral —odontología y ortodoncia, logopedia, nutrición y apoyo psicosocial—, niños y adultos con estas malformaciones pueden desarrollarse plenamente.

El 5 de octubre, un equipo multidisciplinar de Operation Smile evaluó a 63 pacientes en Cleveland Clinic Abu Dhabi. Cada uno fue atendido por enfermería, pediatría, anestesia, cirugía, odontología, ortodoncia, dietética y logopedia. Estas valoraciones coordinadas guiaron la selección quirúrgica y conectaron a las familias con itinerarios de atención continuada adaptados a sus necesidades.

Los días 18 y 19 de octubre, el voluntariado médico de Operation Smile ofreció atención centrada en cirugías de labio leporino y/o paladar hendido.

En paralelo, el hospital desarrolló un programa odontológico durante las jornadas quirúrgicas que permitió a los pacientes no candidatos a cirugía recibir tratamientos dentales esenciales, ampliando así el alcance y el impacto del programa.

Este año, el dispositivo reúne a 38 voluntarios sanitarios de Operation Smile dentro de los EAU —médicos, enfermeras, dentistas y residentes—, además de dos enfermeras internacionales, con el apoyo de cuatro estudiantes voluntarios y un fotógrafo. Un grupo de profesionales de Cleveland Clinic Abu Dhabi ha dedicado su tiempo a la planificación y asistencia de las cirugías durante el fin de semana.

El doctor Mahdi Shkoukani, jefe de la División de Otorrinolaringología (ORL) del Instituto Quirúrgico Integrado de Cleveland Clinic Abu Dhabi y voluntario acreditado internacionalmente de Operation Smile, lideró la supervisión clínica, garantizando los más altos estándares de seguridad y una atención centrada en el paciente.

“Este programa lleva una atención integral y gratuita a las familias de todo el país gracias al compromiso de Cleveland Clinic Abu Dhabi y a nuestra extraordinaria comunidad de profesionales sanitarios voluntarios”, señaló Morag Cromey Hawke, directora ejecutiva de Operation Smile EAU. “Juntos acercamos la atención al hogar y ayudamos a que los pacientes con fisuras orales accedan a los servicios que merecen”.

“Nuestro personal se enorgullece de apoyar a Operation Smile EAU abriendo nuestras instalaciones y trabajando codo con codo con el voluntariado clínico para ofrecer una atención segura y de alta calidad”, añadió el doctor Shkoukani.

“Esta colaboración refleja nuestra misión compartida de poner al paciente en el centro y llevar una atención multidisciplinar de primer nivel a la comunidad. Como cirujano, he visto de primera mano cómo la cirugía de fisura, combinada con atención dental, logopedia, orientación nutricional y apoyo pediátrico, puede transformar la vida de un niño”.

Para acceder a la atención o sumarse como voluntariado, las familias en los EAU afectadas por fisuras orales pueden escribir a patients@operationsmileuae.ae para ser consideradas en el próximo programa disponible. Los profesionales sanitarios interesados en colaborar pueden contactar en medicalvolunteers@operationsmileuae.ae.

Cleveland Clinic Abu Dhabi acoge estos programas desde 2017 y ha respaldado ya las cirugías de más de un centenar de pacientes, ayudando a reducir las barreras económicas y logísticas de las familias que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a una atención integral de la fisura.