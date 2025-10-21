Los EAU participan en la reunión ministerial del G20 sobre Transiciones Energéticas en Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI), participaron en la reunión ministerial del G20 sobre Transiciones Energéticas celebrada en Sudáfrica. La delegación emiratí estuvo encabezada por Sharif Al Olama, subsecretario de Energía y Asuntos Petrolíferos del MoEI.

Al Olama subrayó el apoyo de los EAU a las prioridades de la Presidencia del G20 dirigidas a lograr una transición energética segura, inclusiva y sostenible. Destacó el compromiso del país con el refuerzo de la seguridad energética mundial y con la aceleración del cambio hacia fuentes limpias que impulsen el desarrollo sostenible.

«La seguridad energética es la base de la estabilidad y la prosperidad globales. En los EAU no la entendemos solo como diversificación, sino como resiliencia, basada en la innovación, la planificación coordinada y la inclusión», señaló.

Explicó que, gracias a inversiones en redes inteligentes, electrificación y sistemas descentralizados, los EAU han alcanzado el acceso universal a la electricidad en el marco del ODS 7 y ocupan el primer puesto mundial en acceso a cocción limpia. «Nuestra Central Nuclear de Barakah, que ya suministra hasta el 25 % de la electricidad del país, ejemplifica el papel esencial de la tecnología nuclear con fines pacíficos para garantizar la seguridad energética y reducir emisiones».

Añadió: «Del mismo modo, el nexo agua-energía está en el centro de la resiliencia climática. La Iniciativa del Agua Mohamed bin Zayed refleja nuestra convicción de que la innovación intersectorial es esencial para asegurar el futuro del agua y la energía. En este espíritu, invito calurosamente a todos los socios a unirse a nosotros en la Conferencia del Agua de la ONU, que los EAU y Senegal copresidiremos en 2026, para impulsar una acción colectiva y orientada a soluciones».

Al Olama indicó que los EAU acogen con satisfacción los Principios Voluntarios de Alto Nivel del G20 para Polos de Industrialización Sostenible y elogian el foco de la Presidencia en el hidrógeno y sus derivados como motores de crecimiento bajo en carbono. «Nuestra Estrategia Nacional del Hidrógeno 2050 aspira a situar a los EAU entre los principales productores y exportadores de hidrógeno y amoníaco de bajas emisiones, respaldados por la innovación, una financiación sólida y cadenas de suministro resilientes. Pero la transición energética debe ser también eficiente, no solo limpia. Por eso creamos la Global Energy Efficiency Alliance (GEEA), una coalición con respaldo gubernamental y centrada en la ejecución para convertir los compromisos en avances concretos».

A través de la GEEA, los EAU se proponen apoyar al menos a 15 países para 2030, movilizar 75 millones de dólares en financiación para eficiencia y contribuir a reducciones medibles de la intensidad energética, «porque la eficiencia sigue siendo la herramienta más rentable para acelerar el acceso, reducir emisiones y estimular el crecimiento».

Concluyó: «Los EAU respaldan firmemente la visión de la Presidencia para la interconexión energética de África. La cooperación regional es esencial, no una aspiración. A partir de nuestra propia experiencia de interconexión en el CCG y de iniciativas globales como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), estamos comprometidos a compartir experiencia técnica, financiación innovadora e inversión en infraestructuras limpias para ayudar a construir redes energéticas resilientes en todo el continente».