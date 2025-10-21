El Consejo de Medios de los EAU lanza la plataforma digital «Amen» para impulsar la participación ciudadana en un entorno informativo responsable

ABU DABI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — El Consejo de Medios de los Emiratos Árabes Unidos ha puesto en marcha la plataforma digital «Amen» para que el público pueda supervisar y enviar comentarios sobre los contenidos mediáticos publicados en el país.

La iniciativa parte de la convicción de que la sociedad es un socio clave en la protección del ecosistema mediático y en la preservación de sus valores. «Amen» busca fomentar la implicación comunitaria para construir un entorno informativo responsable y seguro que sostenga el liderazgo de los EAU en la modernización del sector.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de los EAU y del Consejo de Medios, subrayó que el liderazgo del país sitúa a las personas y a las comunidades en el centro de sus prioridades, con el propósito de infundir conciencia y responsabilidad en todos los ámbitos, especialmente en los medios, «que son la voz de la sociedad y la plataforma de sus aspiraciones».

Los EAU, añadió, están comprometidos con un entorno mediático responsable que refleje la identidad emiratí, esté a la altura de las ambiciones nacionales y potencie el talento y la creatividad. «El contenido es una responsabilidad. Moldea el pensamiento, la conciencia y las actitudes de la sociedad, y proyecta la imagen y la posición de la nación. Lo que publicamos debe elevar y beneficiar a la sociedad, construir una conciencia positiva y expresar nuestros valores, nuestra humanidad y nuestra identidad nacional, de la que nos sentimos orgullosos».

«La sociedad, en toda su diversidad, es socia en la construcción de unos medios nacionales responsables que promuevan una participación informada y preserven la credibilidad. Esta alianza respalda el crecimiento sostenible de los contenidos en los EAU y refleja nuestro liderazgo avanzado en la promoción del diálogo abierto», señaló.

Al facilitar ese diálogo, «Amen» contribuye a elevar la calidad de los contenidos y, al mismo tiempo, protege los valores, la integridad cultural y la cohesión social del país. La plataforma empodera a ciudadanos y residentes para dar forma a un paisaje mediático basado en la ética, el equilibrio informativo y la expresión responsable.

Mohammed Saeed Al Shehhi, secretario general del Consejo de Medios de los EAU, indicó que «Amen» se alinea con los objetivos del «Año de la Comunidad», declarado por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La plataforma refleja la visión emiratí de un sector de alta calidad y actúa como canal interactivo para contribuir a preservar los valores sociales e inculcar conciencia en las futuras generaciones.

Explicó que «Amen» ofrece un canal de comunicación abierto y directo para garantizar que los contenidos mediáticos se ajusten a los estándares comunitarios, respeten los valores nacionales y promuevan una producción responsable, creativa y de impacto. Forma parte de un marco regulatorio integrado que el Consejo de Medios está ampliando para consolidar un entorno profesional y rendidor de cuentas.