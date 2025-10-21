Se inaugura en Dubái la cumbre Healthcare Future Summit 2025

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de los EAU, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, la Healthcare Future Summit (HFS) 2025 fue inaugurada por el profesor Alawi Alsheikh-Ali, director general de la Autoridad de Salud de Dubái (DHA), en el World Trade Centre de Dubái.

A lo largo de sus tres días, se espera la participación de más de 4.500 asistentes de todo el mundo.

La cumbre se celebra en paralelo al International Family Medicine Conference and Exhibition (IFM) y al Annual Radiology Meeting (ARM), y reúne a dirigentes sanitarios, profesionales médicos e innovadores de la industria para explorar los últimos avances científicos y el futuro de la atención sanitaria.

El profesor Alawi Alsheikh-Ali estuvo acompañado por el embajador Dr. Abdulsalam AlMadani, embajador itinerante de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM) para la región del CCG y director ejecutivo de la Healthcare Future Summit, además de varios altos cargos.

La cumbre ha atraído a más de 50 marcas líderes de más de 20 países y cuenta con más de 70 ponentes expertos que intervienen en un amplio programa científico. La agenda incluye un congreso de dos pistas con más de 20 sesiones y más de 50 ponencias, que ofrece a los asistentes un total de 17,25 horas de créditos CME. Al combinar intercambio de conocimiento, innovación y experiencia global, HFS 2025 subraya el estatus de Dubái como centro de excelencia sanitaria y refleja el compromiso de los EAU con el avance de la ciencia médica y la mejora de los resultados en salud a escala mundial.

El Dr. Abdulsalam AlMadani afirmó: «Healthcare Future Summit 2025, celebrada junto al International Family Medicine Conference and Exhibition (IFM) y el Annual Radiology Meeting (ARM), reúne bajo un mismo techo innovación, conocimiento y tecnologías médicas de vanguardia.

El encuentro brinda a médicos y expertos la oportunidad de conocer las soluciones más recientes, experimentar con tecnologías avanzadas y forjar alianzas internacionales que redefinan el futuro de la atención sanitaria con una perspectiva integral, integrando inteligencia artificial, medicina diagnóstica y especialidades de radiología y medicina de familia».

La 12.ª edición del International Family Medicine Conference and Exhibition (IFM 2025) reúne a 50 marcas punteras de los sectores farmacéutico y sanitario y presenta más de 45 ponentes, además de más de 120 pósteres científicos.

La 10.ª edición del Annual Radiology Meeting (ARM) impulsa la formación médica mediante una colaboración con la Radiological Society of North America (RSNA), que impartirá sesiones sobre TC en obstrucción intestinal e imagen en urgencias. Expertos de la Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR) y de la Indian Society of Radiographers and Technologists (ISRT) compartirán sus conocimientos.

El encuentro cuenta con más de 50 marcas participantes, 85 ponentes, 24 sesiones científicas y más de 30 pósteres, y ofrece amplias oportunidades para el aprendizaje, el contacto profesional y la exploración de innovaciones en imagen médica.