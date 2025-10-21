Dubai Active, Dubai Muscle Show y Dubai Active Industry toman Expo City Dubai

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Este fin de semana, todas las miradas apuntan a Expo City Dubai: Dubai Active, Dubai Muscle Show y Dubai Active Industry regresan con su novena y mayor edición hasta la fecha, del 24 al 26 de octubre de 2025, en la mayor cita de Oriente Próximo dedicada a la salud, la fuerza y el bienestar.

Organizados por IEG Middle East en colaboración con el Consejo de Deportes de Dubái, los tres eventos —que se celebran de forma simultánea— recibirán a más de 40.000 visitantes, 2.000 atletas y 400 marcas internacionales en tres días imprescindibles de entrenamientos, competiciones, contactos profesionales, aprendizaje y entretenimiento.

En asociación con el Dubai Fitness Challenge (DFC), Dubai Active 2025 contará con un elenco excepcional de referentes del fitness internacional —Kayla Itsines, Leana Deeb, James Smith, Bradley Simmonds y Diren Kartal—, que dirigirán sesiones en directo, charlas motivacionales y encuentros con el público durante el fin de semana.

Los visitantes podrán participar en sesiones de alta intensidad en el Active Arena y en el Going All In Fitness Stage, escuchar a expertos en las Dubai Active Talks o desconectar con propuestas de descanso en el Yoga & Pilates Studio. El HYROX 365 Challenge, con el apoyo de GymNation, regresa para poner a prueba la resistencia y la fuerza, mientras que la Future Champions Combat Arena, en colaboración con Team Nogueira, dará visibilidad a nuevos talentos de los deportes de combate.

Con más de 35.000 m² de exposición, los asistentes podrán descubrir centenares de marcas de fitness, nutrición y bienestar, con promociones y obsequios exclusivos.

En paralelo a Dubai Active, Dubai Active Industry 2025 reunirá a líderes, innovadores y operadores para analizar el negocio del bienestar y la próxima fase de crecimiento del sector. El CEO Forum abordará cómo la colaboración público-privada, la prospectiva y la innovación están redefiniendo la economía global del bienestar.

Con más de 750 reuniones comerciales agendadas, 400 marcas y registro profesional gratuito, Dubai Active Industry se consolida como el principal hub regional del negocio del bienestar.

Por su parte, Dubai Muscle Show 2025 reúne por noveno año consecutivo a grandes campeones del culturismo en una cita que promete la máxima exhibición de fuerza y resistencia.

Con centenares de expositores presentando novedades en equipamiento, moda deportiva, nutrición y tecnologías de recuperación, Dubai Muscle Show 2025 ofrece una experiencia vibrante e interactiva para profesionales y aficionados por igual.