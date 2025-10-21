Dubái presenta un plan de incentivos para impulsar el desarrollo hotelero

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — El Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) ha lanzado un nuevo programa de incentivos para inversores destinado a estimular la construcción de hoteles en futuras zonas de alto crecimiento de la ciudad. La medida sigue a la emisión de la Resolución nº (68) de 2025 del Consejo Ejecutivo por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, que aprueba la iniciativa.

En virtud del programa, los establecimientos hoteleros acogidos a esta decisión recibirán el reembolso del 100 % de la tasa municipal de Dubái aplicada a las ventas de habitaciones y del Tourism Dirham durante los dos primeros años tras su apertura. La iniciativa se aplica a nuevos hoteles, complejos turísticos, apartamentos hoteleros y otros alojamientos aprobados por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái, ubicados en Dubai South, Palm Jebel Ali, Dubai Parks y Dubai Islands.

Issam Kazim, director ejecutivo de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing —entidad integrada en el DET—, afirmó: «El lanzamiento de este programa de incentivos para hoteles, por directriz del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, marca una nueva etapa en la evolución del ecosistema hotelero de Dubái, ampliando su presencia en áreas emergentes de la ciudad y garantizando que mantengamos una sólida trayectoria de crecimiento turístico.

Nuestro compromiso con las alianzas público-privadas y con un enfoque de mercado diversificado sigue en el centro de nuestra estrategia, y este nuevo programa es una prueba de nuestros esfuerzos por reforzar nuestra infraestructura de clase mundial y ampliar una oferta de alojamiento diversa, en línea con el objetivo de que Dubái sea la mejor ciudad para visitar, vivir, trabajar e invertir».

Khalifa Al Zaffin, presidente ejecutivo de Dubai Aviation City Corporation y de Dubai South, elogió la iniciativa y destacó su función a la hora de atraer mayor inversión al sector hotelero, especialmente en zonas de referencia como Dubai South, que vive un rápido desarrollo de proyectos residenciales y comerciales.

Añadió: «Esta decisión refleja la visión de futuro de nuestro liderazgo para fortalecer la competitividad del entorno empresarial y fomentar un clima de inversión que atraiga la participación del sector privado, apoyando nuestros esfuerzos en Dubai South para construir un ecosistema económico integrado que responda a las necesidades del creciente panorama turístico y urbano del emirato».

Khalid Al Malik, director general de Dubai Holding, señaló: «El ascenso de Dubái como centro global de referencia es fruto de un liderazgo visionario y de iniciativas audaces, como este programa de incentivos para inversores, que siguen atrayendo capital, fomentando la innovación y promoviendo un crecimiento sostenible en sectores clave. Esta iniciativa refleja el enfoque proactivo de Dubái para reforzar su tejido hotelero y aumentar su atractivo para los inversores internacionales.

Dubai Holding se enorgullece de contribuir a este progreso mediante el desarrollo de destinos excepcionales que atraen inversión global, apoyan la diversificación económica y consolidan la posición de Dubái entre las ciudades más dinámicas y preparadas para el futuro».

El incentivo —aplicable únicamente a hoteles registrados tras la entrada en vigor de la Resolución— está llamado a atraer nuevas inversiones al ecosistema hotelero de la ciudad, lo que permitirá atender una demanda creciente en el marco de la Agenda Económica de Dubái, D33. En los ocho primeros meses de 2025, Dubái recibió 12,54 millones de visitantes internacionales con pernoctación, un 5 % más interanual, tras dos años consecutivos de récord. En el mismo periodo se registraron 29,03 millones de pernoctaciones en los hoteles de la ciudad, un 4 % más interanual, con una ocupación del 78,5 %, una de las más altas entre las grandes ciudades del mundo y dos puntos porcentuales por encima de los ocho primeros meses de 2024.

Según la Resolución, el Departamento de Economía y Turismo de Dubái será responsable de recibir, examinar y resolver las solicitudes presentadas por los inversores en proyectos hoteleros. La entidad también verificará que se mantienen todas las condiciones durante el periodo en que los hoteles se beneficien de los incentivos.

Los establecimientos deberán solicitar su inclusión ante el Departamento de Economía y Turismo de Dubái mediante los formularios y procedimientos aprobados, y contar con licencia y clasificación conforme al Decreto nº (17) de 2013 sobre la concesión de licencias y clasificación de establecimientos hoteleros en el Emirato de Dubái en el momento de la solicitud y durante todo el periodo de disfrute del incentivo. Además, deberán iniciar operaciones y recibir huéspedes en un plazo máximo de tres años desde la solicitud.