La División Parlamentaria de los EAU reclama una reforma ambiciosa de la ONU que priorice la paz y la sostenibilidad

GINEBRA, 21 de octubre de 2025 (WAM)— La División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal (FNC) de los Emiratos Árabes Unidos pidió reformas amplias y ambiciosas del sistema de Naciones Unidas, y subrayó que su éxito debe medirse por los avances en paz, seguridad, desarrollo sostenible y ayuda humanitaria, y no por recortes presupuestarios.

El llamamiento se produjo durante la participación de Marwan Obaid Al Muhairi, miembro de la División Parlamentaria del FNC, en la 151.ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Ginebra (Suiza), donde intervino en la Comisión de Asuntos de la ONU y en el Foro de Jóvenes Parlamentarios.

En el debate titulado «La ONU a los 80: una reforma sin precedentes, amplia y ambiciosa del sistema de Naciones Unidas», Al Muhairi destacó que el 80.º aniversario de la organización representa una oportunidad decisiva para reforzar su eficacia y garantizar que esté a la altura de los desafíos globales.

Subrayó que unas reformas transparentes e inclusivas reforzarían la confianza en el sistema de la ONU, y puso de relieve el papel de los parlamentos nacionales para asegurar el compromiso de los gobiernos con una financiación adecuada y promover la rendición de cuentas, equilibrando la eficiencia financiera con la misión humanitaria de la organización.

En una sesión relacionada, «El proceso de elección del secretario general de la ONU: mecanismos y bases políticas», Al Muhairi reafirmó el aprecio de los EAU por el papel central de la ONU a la hora de abordar retos globales y fomentar soluciones cooperativas.

Sostuvo que la elección del secretario general debe responder a tres principios: respeto de la Carta de la ONU; capacidad de mediación y liderazgo independientes; y una visión clara para afrontar desafíos como el cambio climático, las crisis humanitarias y la transformación digital.

La División Parlamentaria de los EAU propuso además mejorar el proceso electoral mediante la fijación de calendarios claros, la obligación de que los candidatos publiquen su programa de visión, una mayor participación de los parlamentos y la sociedad civil, y el impulso a mujeres líderes cualificadas mediante oportunidades justas e igualitarias.