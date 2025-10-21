EAU celebra el alto el fuego entre Pakistán y Afganistán y elogia la mediación de Qatar y Turquía

ABU DABI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han acogido con satisfacción el acuerdo de alto el fuego inmediato entre la República Islámica de Pakistán y Afganistán, así como la creación de mecanismos destinados a consolidar la paz y la estabilidad entre ambos países.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) elogió los esfuerzos diplomáticos de Qatar y Turquía, que han contribuido a facilitar un diálogo constructivo y el entendimiento entre Pakistán y Afganistán.

El Ministerio reafirmó el apoyo de los EAU a todas las iniciativas encaminadas a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales y a responder a las aspiraciones de los pueblos de Pakistán y Afganistán de paz y desarrollo.