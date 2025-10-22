El Aeropuerto de Sharjah renueva su compromiso con la sostenibilidad

SHARJAH, 22 de octubre de 2025 (WAM) — La Autoridad del Aeropuerto Internacional de Sharjah celebró el Día Mundial de la Energía, que se conmemora cada 22 de octubre, reafirmando su compromiso con los objetivos de sostenibilidad y protección medioambiental de la Visión 2050 de los EAU.

El aeropuerto trabaja en diversos proyectos para usar la energía con mayor eficiencia, reducir las emisiones de carbono y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Ali Salim Al Midfa, presidente de la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Sharjah, destacó que el Día Mundial de la Energía pone de relieve los esfuerzos continuos de los EAU en materia de sostenibilidad y acción climática, y subrayó que la eficiencia energética es clave para recortar emisiones y utilizar los recursos de forma responsable, en línea con los objetivos nacionales.

Al Midfa informó de que el Aeropuerto de Sharjah ha renovado por cuarto año consecutivo su certificación Carbon Neutrality +3, lo que lo convierte en el único aeropuerto del Golfo Arábigo con este reconocimiento del Airports Council International (ACI). Fue, además, el primer aeropuerto neutro en carbono del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y el segundo de todo Oriente Próximo en alcanzar este hito, consolidando a Sharjah como referente en sostenibilidad ambiental.

Añadió que, pese al fuerte aumento del tráfico —más de 9,1 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025, un 10 % más que el año anterior—, el aeropuerto ha convertido este reto en una oportunidad para innovar, con iniciativas centradas en la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos.

El Aeropuerto de Sharjah avanza de forma notable en materia ambiental. Recientemente, Al Midfa anunció que el aeropuerto ha logrado reciclar el 100 % de sus aguas residuales, que ya se utilizan para el riego de zonas verdes, y que trabaja en la ampliación de su planta de tratamiento hasta una capacidad de 3.000 metros cúbicos diarios. Asimismo, se han instalado luminarias solares en aparcamientos y pasarelas, y se prevé incorporar más tecnologías inteligentes para calefacción e iluminación.

Al Midfa resaltó las iniciativas verdes del aeropuerto en energía solar, vehículos eléctricos, áreas verdes y gestión de residuos. Este impulso a la sostenibilidad no solo refuerza el papel del aeropuerto como líder en aviación verde, sino que también respalda el objetivo nacional de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En conjunto, Sharjah se posiciona como un destino comprometido con el medio ambiente dentro de la industria aérea.