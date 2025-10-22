Más de cinco millones de pasajeros transitan por el Aeropuerto de Sharjah en el tercer trimestre de 2025

SHARJAH, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El Aeropuerto de Sharjah registró un sólido crecimiento operativo en el tercer trimestre de 2025, con 5.127.120 pasajeros, un 16,7 % más que en el mismo periodo de 2024, cuando pasaron 4,39 millones de viajeros.

Las cifras consolidan la posición del aeropuerto como destino de referencia a escala local e internacional. En cuanto a los movimientos de aeronaves, el total de vuelos regulares y no regulares alcanzó los 30.737, un aumento del 10,7 % frente a los 27.758 del mismo periodo del año anterior.

La carga también repuntó un 3,9 %, hasta 48.073 toneladas, frente a 46.284 toneladas un año antes. El tráfico combinado mar-aire registró un crecimiento notable del 32,8 %, al pasar de 3.236 a 4.296 toneladas.

Ali Salim Al Midfa, presidente de la Autoridad Aeroportuaria de Sharjah (SAA), señaló: «Los resultados reflejan el continuo crecimiento operativo del aeropuerto y su papel esencial en el apoyo al sector de la aviación, en línea con los planes de desarrollo a largo plazo de Sharjah». Añadió que el buen desempeño obedece a la inversión sostenida en infraestructuras, ampliación de capacidad y transformación digital para mejorar la eficiencia y la experiencia del pasajero.

El Aeropuerto de Sharjah continúa aplicando una estrategia ambiciosa para impulsar el transporte aéreo y el tráfico de pasajeros mediante la ampliación de destinos, la mejora de las instalaciones de carga y logística y la adopción de soluciones digitales innovadoras.