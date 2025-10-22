La delegación parlamentaria de los EAU interviene en la 151.ª Asamblea de la UIP en Ginebra

GINEBRA, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal (FNC) de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Interparlamentaria (UIP), afirmó que el respeto del derecho internacional humanitario no es solo una obligación legal, sino una garantía de justicia y dignidad humana.

En su intervención ante la 151.ª Asamblea de la UIP en Ginebra, Al Nuaimi subrayó que la politización de la labor humanitaria en medio de conflictos y crisis en todo el mundo se ha convertido en uno de los retos más acuciantes para los parlamentarios, e instó a que la acción humanitaria se mantenga por encima de divisiones políticas y geográficas.

«Vengo a ustedes desde la patria de la humanidad, los Emiratos Árabes Unidos, transmitiendo los saludos de una nación que cree en los valores humanos compartidos que nos unen y nos ayudan a superar las divisiones y el sufrimiento. La humanidad sufre cuando no respetamos las leyes y los principios al abordar las crisis globales», dijo.

Al Nuaimi llamó a los parlamentos a cooperar y unirse para hacer frente a los conflictos y a los desafíos humanitarios, y recordó que millones de personas en el mundo siguen padeciendo hambre y miedo y carecen de servicios básicos como la atención sanitaria, la educación y el agua potable.

Destacó el papel de liderazgo de los EAU en las labores humanitarias y caritativas —especialmente en África y otras regiones—, impulsado por la convicción de que la estabilidad y la prosperidad globales son una responsabilidad compartida. La construcción de alianzas y la promoción de valores comunes, afirmó, son claves para un futuro mejor para todos.